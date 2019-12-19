В Самаре ищут насильника, напавшего на девушку

65

Сотрудниками полиции разыскивается подозреваемый в тяжком противоправном деянии, совершенном в Самаре 04.11.2019 года примерно в 21-15 час. в подъезде дома 19, расположенном по ул. 22 Партсъезда в отношении местной жительницы 1996 года рождения.В ходе проведённой работы сотрудники установили приметы и составили со слов потерпевшей субъективный портрет подозреваемого.Ориентировка с описанием примет злоумышленника доведена до личного состава полиции Самарского гарнизона и соседних регионов, сотрудников Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности. Стражи порядка продолжают работу по розыску подозреваемого и установлению всех обстоятельств произошедшего.Приметы подозреваемого: мужчина, на вид 25-35 лет, славянской внешности, рост 180 – 185 см см, среднего телосложения, лицо плоское, нос сплющенный, глаза расположены далеко друг от друга, зубы редкие.Был одет: куртка матерчатая горчичного цвета с капюшоном, свитер вязанный серого цвета с высоким воротом, шапка вязанная и перчатки кожаные черного цвета.Сотрудники полиции обращаются к возможным очевидцам произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личности разыскиваемого или о его местонахождении, с просьбой не оставаться безучастными, проявить активную гражданскую позицию и сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам 8 (846)3737406, 8-9370-627007 или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи). Конфиденциальность гарантируется!