В Самаре ищут мужчину, напавшего на женщину в гаражном массиве
21 июня 2019 10:16
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Сотрудниками полиции разыскивается подозреваемый в тяжком противоправном деянии, совершенном 20.01.2019 года в период времени с 07-30 час. до 08-00 час в гаражном массиве, расположенном возле д. 20 по ул. Карла Маркса Самары в отношении местной жительницы 1987 года рождения.
Приметы подозреваемого: мужчина, на вид 35-40 лет, славянской внешности, рост 180 см, среднего телосложения, волосы темно-русого или черного цвета свисали за ушами примерно на 2 см. Лоб средний, глаза широкие темно-карего цвета, брови средние темные, лицо вытянутое овальное, щеки почти впалые, голос низкий немного хриплый, речь без акцента.
Был одет: куртка темно-синего или черного цвета с капюшоном, брюки темного цвета, перчатки черного цвета (не кожанные).
Сотрудники полиции обращаются к возможным очевидцам произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личности разыскиваемого или о его местонахождении, с просьбой не оставаться безучастными, проявить активную гражданскую позицию и сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8 (846) 373-76-40 (Дежурная часть Управления МВД России по г.Самаре), 8 (846) 373-77-01 (ОУР Управления МВД России по г.Самаре), 8 (846) 373-73-51(Дежурная часть отдела полиции № 9 Управления МВД России по г.Самаре) или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).
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