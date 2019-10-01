В Самаре директор ООО предстанет перед судом за взятку в 200 тысяч рублей

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Звершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки).По версии следствия, в июне 2019 года он передал в качестве взятки денежные средства в размере 200 тысяч рублей сотруднику полиции за не привлечение к ответственности за нарушение законодательства в сфере реализации алкогольной продукции.Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области.Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд Промышленного района города Самары для рассмотрения по существу, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.Фото pixabay.com