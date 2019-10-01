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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

В Самаре директор ООО предстанет перед судом за взятку в 200 тысяч рублей

1 октября 2019 14:04
125
В Самаре директор ООО предстанет перед судом за взятку в 200 тысяч рублей
Он передал деньги полицейскому.

Звершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки).

По версии следствия, в июне 2019 года он передал в качестве взятки денежные средства в размере 200 тысяч рублей сотруднику полиции за не привлечение к ответственности за нарушение законодательства в сфере реализации алкогольной продукции.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд Промышленного района города Самары для рассмотрения по существу, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Фото pixabay.com
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