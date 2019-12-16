В Самаре чиновников администрации заподозрили в коррупции

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Возбуждено уголовное дело в отношении консультанта отдела архитектуры администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самары.По версии следствия, 12 декабря 2019 года консультант отдела архитектуры передал начальнику отдела муниципального земельного и лесного контроля взятку в виде денег в сумме 60 тысяч рублей за совершение заведомо незаконных действий, выражающихся в общем покровительстве и не привлечении к административной ответственности руководства автомобильной мойки, расположенной в Железнодорожном районе города Самары, за выявленные административные нарушения в сфере потребительского рынка и услуг, в части несовпадения границ земельного участка с находящимся на нем объектом автомобильной мойки.В настоящее время в отношении подозреваемых судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

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