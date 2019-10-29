В Приволжском районе сотрудница офиса присвоила более 200 тысяч рублей

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В августе текущего года в дежурную часть Отдела МВД России по Приволжскому району обратился представитель одного из банков с заявлением, что в результате проведенной ревизии в одном из офисов учреждения была выявлена недостача денежных средств на сумму свыше 200 тысяч рублей. Сотрудники полиции опросили работников и клиентов банка, просмотрели камеры видеонаблюдения, в результате чего выяснили, что к хищению денежных средств может быть причастна 31-летняя местная жительница.Из материалов, собранных правоохранителями следует, что в обязанности женщины, работавшей в учреждении, входил ряд операций с наличными денежными средствами. По данным оперативников, воспользовавшись своим служебным положением, свободным доступом из сейфа совершила хищение денежных средств в размере 209067 рублей.Подозреваемая пояснила сотрудникам полиции, что деньги она похитила, находясь в тяжелом материальном положении, и использовала для собственных нужд. В дальнейшем планировала возместить недостачу. По информации полицейских, ранее женщина к уголовной ответственности не привлекалась.В настоящее время группой дознания в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело, ей грозит лишение свободы на срок до 2 лет, сообщает облМВД.