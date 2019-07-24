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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

В Похвистнево задержали поджигателя автомобиля

24 июля 2019 11:07
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В Похвистнево задержали поджигателя автомобиля
Он слил бензин из своего мопеда и облил первую попавшуюся ему машину.

Приехавшая на место оперативная группа, произвела осмотр автомобиля, в ходе которого установлено, что его возгорание произошло путём поджога. Сотрудниками были опрошены возможные свидетели произошедшего, собраны все улики. В результате дальнейших оперативно-разыскных мероприятий под подозрение в совершении данного преступления попал ранее неоднократно судимый за имущественные преступления 29-летний местный житель. Злоумышленник был доставлен в Похвистневский отдел полиции, где при проведении следственных мероприятий признался в совершении поджога из хулиганских побуждений. А также рассказал, что слил бензин из принадлежащего ему мопеда, облил первую попавшуюся ему машину, поджог её и скрылся с места преступления.

Владелица автомобиля, 30-летняя жительница города Похвистнево, оценила материальный ущерб за сгоревшее транспортное средство и имущество, которое было в нём, на сумму более 900 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание до пяти лет лишения свободы, сообщает облМВД.

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