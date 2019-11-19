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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

В Подмосковье ликвидировали крупнейшую в России нарколабораторию

19 ноября 2019 09:15
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В Подмосковье ликвидировали крупнейшую в России нарколабораторию
В подпольном цехе производили 1,5 тонны синтетических наркотиков в месяц.

Крупнейшую в России нарколабораторию ликвидировали в Московской области. В подпольном цехе производили 1,5 тонны синтетических наркотиков в месяц. Лаборатория была расположена на четырех гектарах бывшего фермерского хозяйства в Серпуховском районе Подмосковья.

Преступников поймали с поличным. В момент появления оперативников производство шло полным ходом. В цехах обнаружили химические реакторы стоимостью до 500 тысяч рублей и более 100 килограммов запрещенных веществ. Задержаны трое граждан Украины. Они выполняли роль химиков-технологов, а также курьер-закладчик и предполагаемый организатор наркопроизводства.

Накануне ФСБ сообщила, что также выявила в Подмосковье нарколабораторию, созданную гражданами России и Украины для продажи крупных партий наркотиков через интернет. По данным ТАСС, цех находился в другом районе области, с поличным были задержаны три наркоторговца, передает Радио Маяк.
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