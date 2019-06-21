В Новокуйбышевске раскрыта кража велосипеда из подъезда

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В ОМВД России по городу Новокуйбышевску от местного жителя поступило заявление о пропаже велосипеда из подъезда дома на улице Островского. Заявитель рассказал, что оставил имущество «буквально на час» на лестничной площадке около квартиры знакомого, к которому пришел в гости. Собравшись уходить, потерпевший не обнаружил средство передвижения на месте. Сумма ущерба составила 10 тысяч рублей.Был задержан не работающий, ранее судимый за аналогичное преступление местный житель 1986 года рождения. Мужчина был задержан сотрудниками уголовного розыска по месту проживания. В ходе допроса злоумышленник признался, что увидев на лестничной площадке не пристегнутый велозамком велосипед, решил украсть его, и впоследствии сдал в ломбард.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о краже, сообщает облМВД. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Стражи правопорядка вернули имущество законному владельцу.