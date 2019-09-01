В Новокуйбышевске мужчина украл из квартиры телевизор, телефон и банковскую карту

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В дежурную часть ОМВД России по городу Новокуйбышевску поступило заявление от местного жителя 1962 года рождения о том, что из его квартиры было похищено имущество: телевизор, сотовый телефон и банковская карта. Сумма ущерба составила 15 500 рублей.В ходе работы из опроса потерпевшего стражи правопорядка установили, что накануне происшествия он распивал спиртные напитки с малознакомым мужчиной, которого пригласил к себе в гости. Часть пропавшего имущества заявитель обнаружил на следующий день.В ходе оперативных мероприятий в одном из ломбардов города полицейскими был обнаружен похищенный телевизор. Правоохранителями было установлено, что к содеянному может быть причастен ранее судимый за имущественные преступления местный житель 1977 года рождения. В короткие сроки подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции. Злоумышленник в содеянном сознался.Возбуждено уголовное дело, злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Полицейскими принимаются меры к розыску остального имущества, сообщает облМВД.