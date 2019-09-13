В Новокуйбышевске грабитель ударил пенсионера, разбив очки, и отобрал деньги
13 сентября 2019 09:37
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В полицию обратился местный житель 1952 года рождения. Мужчина сообщил, что возле его дома по проспекту Победы неизвестный мужчина, ударив его несколько раз по лицу, забрал из кармана куртки денежные средства на сумму 9000 рублей и разбил очки стоимостью 500 рублей.
В ходе дальнейших оперативных мероприятий полицейские установили, что к совершению данного преступления может быть причастен 46-летний житель Новокуйбышевска. Выяснив местонахождение предполагаемого злоумышленника, сотрудники уголовного розыска задержали его. По данным оперативников, мужчина нигде не работает, ранее был судим за убийство, причинение тяжкого вреда здоровью и кражу.
В отношении подозреваемого следственным отделом возбуждено уголовное дело о грабеже, сообщает облМВД.. В настоящее время злоумышленник находится под арестом, ему может грозить лишение свободы на срок до семи лет.
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