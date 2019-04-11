В Богатовском районе сотрудник полиции задержал подозреваемого в краже автомобиля

121

Возвращаясь с работы в ночное время, участковый уполномоченный ОП № 46 МО МВД России «Борский» майор полиции Александр Калинин заметил автомобиль, который на тросе осуществлял буксировку автомобиля ВАЗ. При этом буксируемый автомобиль двигался с отклонениями от прямого движения, а в его салоне никого не было.Сотрудник полиции последовал за указанными автомобилями, а когда водитель, остановившись, вышел из машины, решил узнать причину буксировки автомобиля и отсутствия в нем водителя. При этом на заданные вопросы гражданин ничего внятного пояснить не смог.Как отметил сам участковый уполномоченный, он хорошо знает жителей вверенного ему участка и сразу понял, что буксируемое транспортное средство не принадлежит водителю. К тому же при разговоре с ним у него возникло подозрение о том, что лицо находится в состоянии алкогольного опьянения, поскольку от него исходил запах спиртного.Мужчина был задержан, это оказался ранее не судимый местный житель 1981 года рождения. Транспортное средство в тот же день было возвращено законному владельцу. Собственник транспорта лично поблагодарил участкового за проявленную бдительность.В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.