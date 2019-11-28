Тольятинец признан виновным в убийстве своей годовалой дочери

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Как сообщалось ранее, 30 октября 2018 года, примерно в 10 часов из квартиры по месту жительства в больницу доставлена годовалая девочка, с телесными повреждениями. Однако ребенка спасти не удалось, девочка умерла в больнице утром 31 октября 2018 года.Следствием и судом установлено, что телесные повреждения ребенку причинил отец, который находился в состоянии алкогольного опьянения.Приговором Самарского областного суда злоумышленнику назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

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