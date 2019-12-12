Самарца судят за вымогательство 2,1 млн рублей

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Прокуратурой г. Самары утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению ранее не судимого, находившегося в розыске жителя г. Самары.Трое мужчин в ноябре 2016 года объединились в устойчивую преступную группу для совершения вымогательства денежных средств у гражданина под угрозой применения насилия, осознавая при этом, что последний лично не имеет никаких долгов и обязательств финансового характера.Высказывая угрозы применения физического насилия и убийства, в случае невыполнения их требований, неоднократно требовали у потерпевшего денежные средства в размере 2 100 000 рублей.Потерпевший передал им денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, которыми обвиняемые распорядились по своему усмотрению.Уголовное дело направлено в Промышленный районный суд г. Самары для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба ведомства.