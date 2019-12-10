Самарским приговором по громкому «картельному» делу уже заинтересовались следователи из многих регионов страны
10 декабря 2019 11:52
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Об этом в интервью газете «Самарское обозрение» рассказал руководитель 2-го отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Самарской области Александр Супрун.
Приговор по «картельному» делу, фигурантами которого стали чиновники областного минздрава и поставщики высокотехнологичной медтехники, был оглашен судом Самарского района летом 2019 года. В итоге за решетку отправились бывший замминистра здравоохранения Альберт Навасардян и директор компании «СМТ» Сергей Шатило, пишет СО ОНЛАЙН.
По словам Александра Супруна, данное уголовное дело «было прецедентом не только для Самарской области, но и в масштабах страны. После оглашения приговора было очень много звонков от коллег из других регионов — с Дальнего Востока, из Сибири, из Санкт-Петербурга, из регионов ПФО — и все просили дать им копию приговора для анализа». Но, как считает г-н Супрун, необходимо учитывать ряд важных нюансов.
«Я коллегам тоже всегда это объясняю, говорю: „Если у вас на руках есть просто решение ФАС и вы рассматриваете вопрос о возбуждении уголовного дела, то этот приговор вам мало чем поможет в силу того, что в нашем случае в основу дела легли материалы ОРД, поступившие из УФСБ“. Подобные материалы у моих коллег из других субъектов попросту отсутствовали как таковые, и это в значительной мере затрудняло принятие решения о возбуждении уголовного дела. Потому как само по себе решение ФАС об установлении факта ограничения конкуренции не влечет и не может повлечь автоматическое возбуждение в этой связи уголовного дела. В деле „СМТ“ имело место, я бы сказал, исчерпывающее количество материалов оперативно-розыскной деятельности. Сотрудниками ФСБ были скрупулезно собраны материалы, которые в полной мере свидетельствовали о противоправной деятельности лиц, виновность которых впоследствии была установлена судом. Все встречи фигурантов фиксировались, документировались, определенные технические мероприятия проводились, что позволило нам уже при поступлении из УФСБ материалов незамедлительно возбудить уголовное дело», — заявил «Самарскому обозрению» руководитель 2-го отдела по РОВД.
Фото pixabay.com
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