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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

Самарские оперативники задержали грабителей, напавших на кассиршу бара

30 декабря 2019 09:58
92
Самарские оперативники задержали грабителей, напавших на кассиршу бара
Мужчинам может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Вечером 26 ноября в полицию поступило сообщение от продавщицы магазина, расположенного на улице Владимирской. Девушка рассказала, что у неё похищены 12 тысяч рублей.
22-летняя жительница Самары сообщила, что в бар, где она работает, зашли двое мужчин. Закрыв дверь, один из них нанес заявительнице удар рукой. После чего неизвестные забрали из кассы выручку, сигареты и личные вещи.

Полицейские установили и опросили очевидцев произошедшего, собрали необходимые улики. Ориентировка с приметами подозреваемых была направлена всем оперативным службам полиции.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж».

Вскоре оперативники установили личности подозреваемых. Ими оказались ранее неоднократно судимые местные жители 1970 и 1990 годов рождения.

В ходе проведения оперативных мероприятий полицейские установили местонахождение разыскиваемых и задержали их. Подозреваемые признались в содеянном и рассказали, что похищенные деньги и сигареты разделили, а личные вещи выкинули.

В настоящее время предполагаемые злоумышленники арестованы. Мужчинам может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет, сообщает облМВД.
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