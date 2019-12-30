Самарские оперативники задержали грабителей, напавших на кассиршу бара

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Вечером 26 ноября в полицию поступило сообщение от продавщицы магазина, расположенного на улице Владимирской. Девушка рассказала, что у неё похищены 12 тысяч рублей.22-летняя жительница Самары сообщила, что в бар, где она работает, зашли двое мужчин. Закрыв дверь, один из них нанес заявительнице удар рукой. После чего неизвестные забрали из кассы выручку, сигареты и личные вещи.Полицейские установили и опросили очевидцев произошедшего, собрали необходимые улики. Ориентировка с приметами подозреваемых была направлена всем оперативным службам полиции.По данному факту было возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж».Вскоре оперативники установили личности подозреваемых. Ими оказались ранее неоднократно судимые местные жители 1970 и 1990 годов рождения.В ходе проведения оперативных мероприятий полицейские установили местонахождение разыскиваемых и задержали их. Подозреваемые признались в содеянном и рассказали, что похищенные деньги и сигареты разделили, а личные вещи выкинули.В настоящее время предполагаемые злоумышленники арестованы. Мужчинам может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет, сообщает облМВД.