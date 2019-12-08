Самарец лишился телефона после застолья с приятелем

133

37-летний самарец обратился за помощью в отдел полиции в Самаре. Мужчина сообщил, что у него был украден сотовый телефон.Ночью он вместе со своим 31-летним знакомым распивали спиртные напитки в доме на ул. Куйбышева. После окончания застолья старший из приятелей обнаружил пропажу сотового телефона. Самостоятельные попытки найти пропавшее не увенчались успехом. Более того, у мужчины появились подозрения о причастности своего друга к пропаже ценного имущества.Стражи порядка установили личность второго участника застолья – им оказался ранее не однократно привлекавшийся к уголовной ответственности, в том числе за грабеж, безработный местный житель.Располагая сведениями о местах возможного появления, оперативники задержали мужчину на территории областного центра. Похищенный сотовый телефон обнаружили у подозреваемого и изъяли. В скором времени средство связи вернут законному владельцу.О краже возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, сообщает облМВД.