Менеджеру тольяттинского автосалона «Влако-Сервис» сожгли «Мерседес»
31 мая 2019 11:52
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Инцидент произошел поздно ночью у дома на улице Дзержинского в Новом городе Тольятти. Потерпевшая — 40-летняя руководитель отдела продаж компании «Влако-Сервис» Ольга Пискаева, пишет СО ОНЛАЙН.
Двое неизвестных мужчин крепкого телосложения, одетых в темное, облили горючей жидкостью автомобиль Пискаевой — Mercedes-Benz GLK300 2013 года выпуска — и подожгли. Поджигатели быстро скрылись, сейчас их ищут. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Умышленное повреждение чужого имущества путем поджога», санкция — до 5 лет колонии.
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