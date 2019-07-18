К самарчанке в дом вошел мужчина с ножом и отобрал телефон и деньги

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В вечернее время суток в полицию поступило сообщение о нападении на жительницу Самары 1933 года рождения. Со слов потерпевшей было установлено, что примерно в 15:30 неизвестный мужчина постучался в дверь её частного дома на улице Радиальная в Октябрьском районе Самары. Хозяйка жилища сначала разговаривала с незнакомцем через закрытую дверь, но вскоре предполагаемый злоумышленник убедил её открыть дверь. После этого подозреваемый втолкнул пожилую женщину в дом и под угрозой предмета, похожего на нож, потребовал деньги. Потерпевшая сказала, что у неё денег нет, тогда мужчина сам прошел по всем комнатам. По пути следования он наткнулся на сотовый телефон и 1 000 рублей, которые забрал и скрылся в неизвестном направлении.На розыск подозреваемого в совершении преступления были ориентированы все наружные службы полиции Самары. Задержан нигде неработающий ранее судимый за кражу 39-летний житель Похвистневского района Самарской области. В ходе досмотра у предполагаемого злоумышленника был обнаружен и изъят похищенный телефон. Свою вину в совершении указанного преступления он отрицать не стал.По данному факту было возбуждено уголовное дело, о разбое, санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.