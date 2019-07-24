Двоих сотрудников МП «Самараводоканал» подозревают во взяточничестве

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Возбуждено уголовное дело в отношении главного инженера и работника контрактной службы Муниципального предприятия города Самары «Самараводоканал». По версии следствия, 12 июля 2019 года главный инженер МП «Самараводоканал», находясь в автомобиле на улице Санфировой в Советском районе города Самары, при посредничестве работника МП «Самараводоканал», путем вымогательства и угроз по созданию препятствий по исполнению договора, заключенного между обществом с ограниченной ответственностью и МП «Самараводоканал» на поставку песчано-гравийной смеси, песка, щебня и глины, получил от представителя указанного ООО взятку в виде денежных средств в размере 1 миллиона 350 тысяч рублей.В настоящее время подозреваемые задержаны, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.Фото: pixabay.com