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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

Двоих сотрудников МП «Самараводоканал» подозревают во взяточничестве

24 июля 2019 11:43
143
Двоих сотрудников МП Самараводоканал подозревают во взяточничестве
Деньги получены путем вымогательства и угроз.

Возбуждено уголовное дело в отношении главного инженера и работника контрактной службы Муниципального предприятия города Самары «Самараводоканал». По версии следствия, 12 июля 2019 года главный инженер МП «Самараводоканал», находясь в автомобиле на улице Санфировой в Советском районе города Самары, при посредничестве работника МП «Самараводоканал», путем вымогательства и угроз по созданию препятствий по исполнению договора, заключенного между обществом с ограниченной ответственностью и МП «Самараводоканал» на поставку песчано-гравийной смеси, песка, щебня и глины, получил от представителя указанного ООО взятку в виде денежных средств в размере 1 миллиона 350 тысяч рублей.

В настоящее время подозреваемые задержаны, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.


Фото: pixabay.com

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