В Самаре у инспектора ФСИН нашли марихуану

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Сотрудниками Управления ФСБ России по Самарской области задержан старший инспектор филиала в Промышленном районе г.Самары ФКУ УИИ УФСИН России по Самарской области, 1988 г.р.. Его подозревают в причастности к организации сбыта наркотических средств растительного происхождения. В ходе обследования его личного автомобиля обнаружено и изъято около 30 грамм марихуаны.Инспектору назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.Приговор вступил в законную силу.Фото pixabay.com