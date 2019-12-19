Уголовное дело главного инженера ТРЦ «Амбар» отправили в суд
19 декабря 2019 11:55
96
ТРЦ «Амбар» — один из крупнейших торгово-развлекательных центров Самары. Он является активом семьи известного предпринимателя Виктора Суркова. Несколько лет назад ТРЦ «Амбар» был передан в управление сыну Суркова — Геннадию. В «Амбаре» базируются руководимые Геннадием Сурковым компании, включая «Глобал Вижн Ассет Менеджмент Вик». В комплексе все эти структуры и образуют «Амбар» и, по сути, являются одним целым.
«Амбар» — проект далеко не завершенный, работы на нем идут до сих пор. На них попытался заработать заместитель Геннадия Суркова — главный инженер «Глобал Вижн Ассет Менеджмент Вик» Дмитрий Рославцов. В сентябре 2018 года Рославцов на парковке «Амбара» получил коммерческий подкуп в сумме 225 тыс. руб. за подписание актов приемки выполненных работ от директора фирмы «Стройсервис» Ольги Горшковой. Сразу после этого топ-менеджер «Амбара» был задержан и стал фигурантом уголовного дела. Позднее следствие установило, что Рославцов требовал от подрядчиков, осуществляющих строительные и отделочные работы в ТРК «Амбар», денежное вознаграждение за согласование актов выполненных работ в размере 10% от суммы заключенных контрактов. В 2015–2018 годах он получил от предпринимателей свыше 2,5 млн рублей.
Обвинительное заключение по делу Рославцова утверждено прокуратурой Куйбышевского района, сейчас оно направлено в суд, пишет СО ОНЛАЙН.
Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
18 декабря 2019 14:25
Губдума инициативу прокуроров поддержала: законопроект рекомендовано принять в первом чтении. Закон
331
17 декабря 2019 22:48
По словам юриста, Рамиля Шамсутдинова все еще обвиняют в убийстве сослуживцев, но он стал потерпевшим в рамках дела о неуставных отношениях. Закон
361
16 декабря 2019 22:01
В обвинении Кочуры — два эпизода мошенничества в особо крупном размере, каждый из которых чреват «посадкой» на срок до 10 лет Закон
353
16 декабря 2019 19:29
Преследование экс-чиновника длилось более 10 лет, он был выдан России властями Франции. Закон
284
16 декабря 2019 16:48
"Нам известно о нескольких попытках Соколова покончить с собой", - рассказал Почуев. Закон
301
13 декабря 2019 22:33
Взамен он должен был организовать собрание жильцов и убедить их сменить управляющую компанию в интересах взяткодателя. Закон
550
13 декабря 2019 21:37
Соцзащита хочет ограничить чету Зинкиных, которые заточили дочь в клинике, в родительских правах. Закон
639
Происшествия
19 декабря 2019 13:25
Пенсионеры обратились в прокуратуру. Происшествия
64
19 декабря 2019 12:14
Он задолжал почти 600 тысяч рублей. Происшествия
103
19 декабря 2019 09:58
В здании находилось также частное жилье. Происшествия
137
Криминал
19 декабря 2019 13:06
Воры с помощью компьютерного оборудования подключались к банкоматам. Криминал
79
19 декабря 2019 13:01
Сотрудники полиции обращаются к возможным очевидцам произошедшего. Криминал
63
19 декабря 2019 12:49
В полицию позвонили врачи. Криминал
71
Видео
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
424
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
342
2 декабря 2019 13:10
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя. Здравоохранение
914
14 ноября 2019 09:30
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России. Спорт в регионе
699
13 ноября 2019 12:47
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
637
7 ноября 2019 12:21
Перед его началом состоялось возложение цветов. Социум
1003
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
335
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
612
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
679
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
922
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2105
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2611
Мероприятия