Убегая от патрульных, тольяттинец выбросил похищенный телефон
23 июля 2020 10:43
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В утреннее время группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии, находившаяся на маршруте патрулирования в Автозаводском районе Тольятти, получила ориентировку на грабителя. Незадолго до этого преступник открыто похитил сотовый телефон у мужчины 1985 года рождения. Потерпевший описал грабителя, в качестве особой приметы отметив надетую на нем белую футболку.
Некоторое время спустя, отрабатывая прилегающую территорию с целью розыска и задержания злоумышленника, примерно в квартале от места происшествия стражи правопорядка заметили мужчину, внешность которого совпадала с описанием разыскиваемого. В свою очередь, увидев служебный автомобиль Росгвардии, предполагаемый злоумышленник выбросил сотовый телефон и попытался скрыться. После непродолжительного преследования патрульные задержали его.
Сотрудники вневедомственной охраны передали задержанного – жителя Тольятти 1989 года рождения, своим коллегам из полиции. Сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело.
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