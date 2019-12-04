Сотрудники Росгвардии задержали грабителя в Новокуйбышевске
4 декабря 2019 10:29
225
Мужчину, предположительно, совершившего преступление имущественной направленности, задержал экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, находившийся на маршруте патрулирования в городе Новокуйбышевск.
Стражи правопорядка получили сообщение о том, что на улице Дзержинского совершено открытое хищение сотового телефона. При этом в ориентировке содержались и приметы злоумышленника. Патрульные приступили к розыску грабителя.
Спустя непродолжительное время недалеко от места происшествия сотрудники Росгвардии заметили молодого человека, внешность которого совпадала с приметами разыскиваемого. Экипаж вневедомственной охраны задержал местного жителя 1996 года рождения и передал его коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства.
Сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело о грабеже.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
4 декабря 2019 11:53
В ходе рейда было проверено 289 объекта оптово-розничной торговли. Закон
93
3 декабря 2019 20:44
Мужчина ранее уже имел проблемы с законом. Закон
356
3 декабря 2019 20:37Иркутский вице-губернатор добивается уголовного преследования руководителей самарского «Больверка»
Информация о том, что самарский подрядчик, подконтрольный Сергею Шипицину, может попасть в орбиту уголовного дела стала известна осенью 2019 года. Закон
374
3 декабря 2019 18:54
Клуб имени Валерия Грушина проиграл Роспатенту суд о возврате исключительных прав на символику одноименного фестиваля авторской песни. Закон
369
3 декабря 2019 13:28
Ему предстоит выплачивать своему сыну алименты в плоть до его совершеннолетия. Закон
329
2 декабря 2019 21:01
Башкирское «ННК «Экспорт» попало в Самаре под уголовную статью за ввоз бензина из Казахстана. Закон
402
2 декабря 2019 17:43
Уже сейчас ясно, что преступление было заказным и, вероятно, связано с неприязнью заказчика к парламентарию, указали в полиции. Закон
316
Происшествия
4 декабря 2019 13:24
В результате аварии его машине потребовался дорогостоящий ремонт. Происшествия
79
4 декабря 2019 13:06
Авария произошла утром во вторник, 3 декабря, на Заводском шоссе. Происшествия
78
4 декабря 2019 12:27
Медиков в соцсетях обвинили в неоказании помощи. Происшествия
105
Криминал
4 декабря 2019 12:24
Женщине удалось отбиться. Криминал
86
4 декабря 2019 10:29
Он похитил сотовый телефон. Криминал
221
3 декабря 2019 12:47
Ему грозит лишение свободы на срок от десяти до двадцати лет. Криминал
184
Видео
2 декабря 2019 13:10
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя. Здравоохранение
430
14 ноября 2019 09:30
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России. Спорт в регионе
423
13 ноября 2019 12:47
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
387
7 ноября 2019 12:21
Перед его началом состоялось возложение цветов. Социум
711
3 ноября 2019 10:28
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло. Социум
1057
1 ноября 2019 13:31
Очевидица записала видео инцидента. Происшествия
961
Фоторепортажи
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
74
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
428
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
673
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1878
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2367
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
1626
Мероприятия