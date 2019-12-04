Сотрудники Росгвардии задержали грабителя в Новокуйбышевске

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Мужчину, предположительно, совершившего преступление имущественной направленности, задержал экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, находившийся на маршруте патрулирования в городе Новокуйбышевск.Стражи правопорядка получили сообщение о том, что на улице Дзержинского совершено открытое хищение сотового телефона. При этом в ориентировке содержались и приметы злоумышленника. Патрульные приступили к розыску грабителя.Спустя непродолжительное время недалеко от места происшествия сотрудники Росгвардии заметили молодого человека, внешность которого совпадала с приметами разыскиваемого. Экипаж вневедомственной охраны задержал местного жителя 1996 года рождения и передал его коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства.Сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело о грабеже.