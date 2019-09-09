Похвистневские полицейские изъяли у местного жителя более 600 граммов марихуаны

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В рамках проводимой операции «Мак-2019» сотрудникам полиции МО МВД России «Похвистневский» поступила оперативная информация о том, что житель села Подбельск Похвистневского района 1966 года рождения причастен к незаконному хранению наркотических средств.Сотрудники отделения по контролю за незаконным оборотом наркотиков провели осмотр жилого дома, а также расположенных на территории участка построек. В одном из помещений сотрудники полиции обнаружили и изъяли вещество растительного происхождения зеленого цвета. Подозреваемый пояснил, что данное растение – конопля, которое он нарвал и хранил у себя для личного употребления без цели сбыта.В результате проведенного исследования установлено, что изъятое является частями дикорастущего растения конопля, содержащее наркотическое средство марихуана, массой 608,60 грамм, что является крупным размером.В настоящее время, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.