В Самарской области задержали нарушителей границы

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В мае 2019 года в ходе осуществления комплекса оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России по Самарской области пресечен канал нелегальной миграции иностранных граждан через Государственную границу РФ, задержаны 2 жителя одной из среднеазиатских республик, причастные к противоправной деятельности.Въезд в Российскую Федерацию им был закрыт за неоднократные нарушения миграционного законодательства.В ночь с 13 на 14 мая 2019 года Тахиржанов З.Т. и Авезниязов К.Р. осуществили скрытный переход Государственной границы РФ вне установленных пограничных пунктов пропуска, после чего прибыли на территорию Самарской области, где их задержали сотрудники УФСБ.Оба признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.322 УК РФ, им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год с отбыванием наказания в колонии общего режима.