Я нашел ошибку
Главные новости: 
Более 130 теннисистов подозревают в проведении договорных матчей
Самарцы стали Лидерами XXI века
Самарцы стали Лидерами XXI века
Газпром трансгаз Самара передал ледовый дворец Кристалл в собственность Самарской области
"Газпром трансгаз Самара" передал ледовый дворец "Кристалл" в собственность Самарской области
Автомобиль с контрафактом задержан в Оренбурге самарскими таможенниками
Автомобиль с "контрафактом" задержан в Оренбурге самарскими таможенниками
В Самаре через канализационный колодец проходят и стоки, и самовольная водопроводная труба
В Самаре через канализационный колодец проходят и стоки, и самовольная водопроводная труба
Дума Самары хочет сократить себя и райсоветы
Дума Самары хочет сократить себя и райсоветы
Самарский институт культуры может возглавить советник ректора СамГТУ
Самарский институт культуры может возглавить советник ректора СамГТУ
В Самаре пройдет деловой день Форума добровольцев
В Самаре пройдет деловой день Форума добровольцев
сегодня  Понедельник, 16 декабря, 12:33
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -4 °C, Тольятти  -4 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 16/12:
USD 62.55
-0.68
EUR 69.86
-0.57
Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

В Самарской области задержали нарушителей границы

16 декабря 2019 10:12
92
В Самарской области задержали нарушителей границы
Пресечен канал нелегальной миграции иностранных граждан.

В мае 2019 года в ходе осуществления комплекса оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России по Самарской области пресечен канал нелегальной миграции иностранных граждан через Государственную границу РФ, задержаны 2 жителя одной из среднеазиатских республик, причастные к противоправной деятельности.

Въезд в Российскую Федерацию им был закрыт за неоднократные нарушения миграционного законодательства.

В ночь с 13 на 14 мая 2019 года Тахиржанов З.Т. и Авезниязов К.Р. осуществили скрытный переход Государственной границы РФ вне установленных пограничных пунктов пропуска, после чего прибыли на территорию Самарской области, где их задержали сотрудники УФСБ.
Оба признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.322 УК РФ, им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Закон
13 декабря 2019  22:33
Взамен он должен был организовать собрание жильцов и убедить их сменить управляющую компанию в интересах взяткодателя.
В Самаре управляющий микрорайоном предстанет перед судом за получение взятки
Взамен он должен был организовать собрание жильцов и убедить их сменить управляющую компанию в интересах взяткодателя.  Закон
524
13 декабря 2019  21:37
Соцзащита хочет ограничить чету Зинкиных, которые заточили дочь в клинике, в родительских правах.
Органы опеки подали в суд на родителей девочки, с рождения живущей в клинике
Соцзащита хочет ограничить чету Зинкиных, которые заточили дочь в клинике, в родительских правах.  Закон
541
13 декабря 2019  20:50
Его задержали, он стал фигурантом уголовного дела.
Менеджер «МТС» продавал данные абонентов третьим лицам
Его задержали, он стал фигурантом уголовного дела.  Закон
538
12 декабря 2019  18:33
Полиции предстоит установить личность человека, обещавшего расправиться с ребёнком.
МВД возбудило дело из-за угроз шестилетнему сыну Плющенко
Полиции предстоит установить личность человека, обещавшего расправиться с ребёнком.  Закон
393
12 декабря 2019  15:50
Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве ревности, нанес своей беременной жене несколько ударов ножом.
Самарец пойдет под суд за убийство беременной жены
Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве ревности, нанес своей беременной жене несколько ударов ножом.  Закон
332
12 декабря 2019  15:10
Сегодня Куйбышевский райсуд Самары рассмотрит ходатайство экс-руководителя городского департамента строительства Сергея Рубакова об изменении категории преступления на менее тяжкое.
Бывший вице-мэр Самары Сергей Рубаков хочет облегчить свою участь
Сегодня Куйбышевский райсуд Самары рассмотрит ходатайство Сергея Рубакова об изменении категории преступления на менее тяжкое Закон
1045
12 декабря 2019  14:24
Она задолжала за коммунальные услуги 152 тысячи рублей.
Оплатить долг тольяттинку побудил запрет на регистрационные действия с её автомобилем
Она задолжала за коммунальные услуги 152 тысячи рублей.  Закон
356
Весь список
Происшествия
16 декабря 2019  11:59
Автомобиль с контрафактом задержан в Оренбурге самарскими таможенниками
Автомобиль с "контрафактом" задержан в Оренбурге самарскими таможенниками
Ущерб, нанесённый правообладателю, превышает 335 тысяч рублей. Происшествия
48
16 декабря 2019  10:47
Водители Самары стали в четыре раза реже превышать скорость
Водители Самары стали в четыре раза реже превышать скорость
При расчетах учитывалось только существенное превышение скорости. Происшествия
81
16 декабря 2019  10:20
В Сызрани украли забор из детского лагеря
В Сызрани украли забор из детского лагеря
Воры сдали его в пункт приема металла. Происшествия
88
Весь список
Криминал
16 декабря 2019  11:18
В Самарской области пресечена попытка хищения 8 тонн рельсов
В Самарской области пресечена попытка хищения 8 тонн рельсов
При помощи оборудования рельсы распиливались на куски, а затем при помощи погрузчика складировались для последующей перевозки в пункт приема лома металла. Криминал
90
16 декабря 2019  10:12
В Самарской области задержали нарушителей границы
В Самарской области задержали нарушителей границы
Пресечен канал нелегальной миграции иностранных граждан. Криминал
91
15 декабря 2019  12:22
В Сызрани воры украли у воров украденную машину
В Сызрани воры украли у воров украденную машину
Автомобиль дважды пытались сдать в один и тот же пункт приема чермета. Криминал
352
Весь список

Видео
13 декабря 2019  12:56
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. 
ЖКХ
333
5 декабря 2019  12:16
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование.
Здравоохранение
326
2 декабря 2019  13:10
Самарцев предупреждают об опасности мышиной лихорадки
Самарцев предупреждают об опасности мышиной лихорадки
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя.
Здравоохранение
780
14 ноября 2019  09:30
Баскетбольная Самара — в четвертьфинале Кубка России!
Баскетбольная «Самара» — в четвертьфинале Кубка России!
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России.  Спорт в регионе
656
13 ноября 2019  12:47
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
588
7 ноября 2019  12:21
В Самаре проходит Парад Памяти Перед его началом состоялось возложение цветов.
В Самаре проходит Парад Памяти
Перед его началом состоялось возложение цветов.
Социум
920
Весь список

Фоторепортажи
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
316
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
585
25 ноября 2019  15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
633
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
871
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2065
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
2567
Весь список

Мероприятия
В парках Самары скоро начнутся новогодние гулянья
Океанариум в Самаре откроется на этой неделе
В Самарской государственной филармонии пройдет вечер органной музыки «Рождественская фантазия»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные