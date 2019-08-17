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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

150 метров кабеля сотовой связи пытались похитить в Самарской области

17 августа 2019 10:27
137
150 метров кабеля сотовой связи пытались похитить в Самарской области
Сотрудники Росгвардии предотвратили кражу.

Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, находившийся на маршруте патрулирования в поселке Спутник Волжского района Самарской области, получил информацию, что на одной из станций сотовой связи, расположенной в населенном пункте, пропал сигнал. Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии обнаружили двух граждан, занимавшихся демонтажом кабеля. К моменту приезда группы задержания, подозреваемые уже успели снять 150 метров медного провода. При виде стражей правопорядка те попытались скрыться, но тщетно.

Росгвардейцы остановили подозрительных граждан. Ими оказались жители Самары 1989 и 1999 годов рождения, которые были переданы сотрудникам органов внутренних дел. По итогам дальнейшего разбирательства возбуждено уголовное дело, сообщает ведомство.
 
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