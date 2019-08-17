150 метров кабеля сотовой связи пытались похитить в Самарской области
17 августа 2019 10:27
137
Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, находившийся на маршруте патрулирования в поселке Спутник Волжского района Самарской области, получил информацию, что на одной из станций сотовой связи, расположенной в населенном пункте, пропал сигнал. Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии обнаружили двух граждан, занимавшихся демонтажом кабеля. К моменту приезда группы задержания, подозреваемые уже успели снять 150 метров медного провода. При виде стражей правопорядка те попытались скрыться, но тщетно.
Росгвардейцы остановили подозрительных граждан. Ими оказались жители Самары 1989 и 1999 годов рождения, которые были переданы сотрудникам органов внутренних дел. По итогам дальнейшего разбирательства возбуждено уголовное дело, сообщает ведомство.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
16 августа 2019 22:36
Согласно новому закону, принятому весной 2019 года, подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы. Закон
280
15 августа 2019 23:11
Чайки, живущие на свалке, могли стать причиной жесткой посадки лайнера A321, на борту которого были более 200 человек. Закон
289
15 августа 2019 20:29
Срок лишения свободы на всех участников ОПГ составляет более 50 лет. Закон
301
15 августа 2019 17:15
Два промышленных альпиниста 28 лет и 30 лет проводили работы на фасаде девятого этажа жилого дома. Это не понравилось 70-летнему местному жителю. Закон
328
13 августа 2019 21:23
Суд взялся за разбор поставок медоборудования, а бизнесмен отказался от услуг адвоката Паулова. Закон
382
13 августа 2019 20:59
В Мосгоризбиркоме сообщили, что зарегистрируют члена партии «Яблоко» на заседании 14 августа. Ранее окружная избирательная комиссия дважды отказывала ему.... Закон
325
13 августа 2019 17:03
Согласно законам республики, бывшему президенту Киргизии может грозить пожизненное заключение. Закон
340
Происшествия
17 августа 2019 14:44
Также известно, что госпитализированы минимум десять человек. Происшествия
39
17 августа 2019 14:20
Накануне городские власти заявили о готовности провести эвакуацию местного населения. Происшествия
69
17 августа 2019 12:38
Площадь пожара составила 40 квадратных метров. Происшествия
107
Криминал
17 августа 2019 11:42
Ранее он уже был судим за совершение имущественного преступления. Криминал
110
17 августа 2019 10:27
Сотрудники Росгвардии предотвратили кражу. Криминал
136
16 августа 2019 12:44
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Криминал
265
Видео
31 июля 2019 10:50
Он не получил при падении никаких травм. В мире
447
25 июля 2019 11:18
Он объединяет активных людей региона. Социум
979
25 июля 2019 10:47
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего Экология
547
22 июля 2019 10:40
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования. Происшествия
651
19 июля 2019 13:36
Все сумели покинуть лайнер через аварийные выходы по надувным трапам. Происшествия
564
17 июля 2019 11:57
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет. Экология
474
Фоторепортажи
11 августа 2019 12:31
Мероприятие состоялось на второй очереди набережной. Спорт в регионе
551
8 августа 2019 10:49
Гостям представили обширную тематическую программу. Социум
376
28 июля 2019 12:48
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар. Культура
546
27 июля 2019 15:05
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева. Социум
903
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
874
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
819
Мероприятия