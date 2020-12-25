Сбербанк и РЖД займутся развитием инновационных транспортных экосистем

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Поволжский банк Сбербанка и Куйбышевская железная дорога подписали соглашение о развитии перспективных направлений сотрудничества в сфере организации инновационной деятельности, направленной на внедрение инновационных разработок в производство и эксплуатацию отечественного железнодорожного транспорта.

Основной целью сотрудничества является развитие научно-технологического потенциала и инновационной экосистемы ОАО «РЖД», позволяющих достичь стратегических целей партнеров. Стороны намерены установить долгосрочные связи в организации опытных испытаний инновационных разработок на инфраструктуре Куйбышевской железной дороги, и в самое ближайшее время начать внедрение современных достижений науки и техники в производственный процесс.

Сергей Тютин, заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка:

«Сбербанк и Куйбышевская железная дорога сделали очередной шаг навстречу совершенствованию принципов взаимодействия в использовании современных технологий. Теперь нас ожидает ряд совещаний и рабочих встреч, направленных на координацию совместной деятельности в рамках комплексной программы инновационного развития компаний и оптимизации процессов. В ближайшие пять лет это позволит нам, используя экосистему Сбера, оптимизировать используемые РЖД ресурсы и улучшить клиентские цифровые сервисы».

Вячеслав Дмитриев, начальник Куйбышевской железной дороги-филиала ОАО «РЖД»:

«Это значимый этап нашего партнерства, который позволит использовать экосистему Сбербанка для развития железнодорожной индустрии. Нынешнее соглашение закрепляет уже сложившееся партнерство между Сбербанком и РЖД. Так, рассмотрение востребованных для РЖД инновационных решений уже активно ведется в рамках работы региональной площадки Куйбышевской железной дороги «Трансфер инноваций». Данное соглашение – это важный шаг вперед, который позволит вывести отношения сторон на новый уровень и оперативно реагировать на глобальные вызовы развития цифровой экономики в России».