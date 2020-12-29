Сбербанк и Инклюзивный ресурсный центр обсудили вопросы сотрудничества

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Заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка Светлана Арнаутова и исполнительный директор самарского дивизиона «Особенные решения» Сбербанка Елена Иванова провели рабочую встречу с руководителем Инклюзивного ресурсного центра Алексеем Транцевым. Стороны обсудили планы сотрудничества на 2021 год, договорившись, что основным вектором развития станет работа по распространению эффективных практик по социализации людей с особенностями здоровья.

В числе направлений сотрудничества Сбербанк рассматривает возможность поддержки проекта инклюзивных мастерских PODELKI. Изделия, создаваемые людьми с ограниченными возможностями здоровья, смогут приобретаться и направляться на благотворительные цели. А мастера – гончары, швеи, столяры и художники получат возможность проводить онлайн-мастер-классы и рассказывать жителям Поволжского региона о том, как создавать полезные и красивые поделки для дома.

Второй проект – это инклюзивный туризм, который развивает региональная школа кэмп-лидеров «Green Team».

Светлана Арнаутова, заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка:

«У особенных людей огромное желание жить, быть активными. Несмотря на то, что они оказались в сложной жизненной ситуации, их мотивация на реализацию своих планов и надежд необычайно сильна. Сбербанк готов протянуть им руку помощи, чтобы каждый смог воплотить свои мечты в жизнь».

Алексей Транцев, руководитель Инклюзивного ресурсного центра:

«Нам важно, чтобы наработанные инклюзивные практики распространялись как можно шире, в масштабах страны. Сотрудничество со Сбербанком дает нам уверенность, что мы воплотим задуманное в жизнь. Уверен, 2021 год станет для нас годом возможностей, ведь внимание к людям с ограниченными возможностями здоровья сегодня очень велико, и мы не имеем права упустить этого шанса».

Напомним, в 2020 году Сбербанк выступил партнером XI Регионального инклюзивного бала, который организовал Инклюзивный ресурсный центр.

В завершении мероприятия, Светлана Арнаутова и Елена Иванова поздравили сотрудников самарского Инклюзивного ресурсного центра с наступающим Новым годом и вручили им подарки от экосистемы Сбера.