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Сбер стал лауреатом программы «Развитие регионов. Лучшее для России» в шести номинациях

24 декабря 2020 18:51
141
Сразу в четырёх номинация победила цифровая платформа анализа обезличенных данных от СберАналитики, которая охватывает разные сферы экономики.

Программа «Развитие регионов. Лучшее для России» ежегодно вручает награды компаниям за лучшие практики и проекты по развитию регионов нашей страны.

В этом году шесть проектов Сбера были признаны лучшими.

Сразу в четырёх номинация победила цифровая платформа анализа обезличенных данных от СберАналитики, которая охватывает разные сферы экономики. На её базе собраны полезные инструменты и решения для бизнеса и государства.

Платформа победила в категории «IT и цифровые технологии», номинация «Платформа года». Так как продукты на платформе создаются с помощью технологий больших данных, машинного обучения и передовых механизмов визуализации данных, она позволяет работать с отраслевыми решениями и сервисами, строить рекомендательные модели, информационно-аналитические отчёты и мониторинги по разным отраслям — как готовые, так и под заказ.

В категории «Туризм и отдых», номинация «Лучший проект по поддержке отрасли», также лучшим признан инструмент для аналитики туристического сектора экономики в регионе на платформе от СберАналитики. Применение панели помогает регионам оценить вклада туризма в экономику, определить стратегию и приоритеты развития этой отрасли, а также потенциал для привлечения новых туристов. Инструмент позволяет охватить ключевые составляющие отрасли — от профиля туриста до инфраструктуры и рынка труда.

Комплекс продуктов — «Портрет покупателя», «Динамика рынка», «Ёмкость рынка», «Сенсус» и панель «Покупатель» — победил в категории «Ритейл», номинация «IT-проект года». Эти продукты помогают бизнесу находить зоны роста, упрощать стратегическое и тактическое управление, дают полное понимание целевой аудитории, динамику ключевых показателей отрасли и основных игроков, оценивают потенциал территории и открытия новых торговых точек и многое другое.

В категории «Сельское хозяйство», номинация «Инфраструктурный проект года», награду получил проект в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий». Проект на платформе определяет критерии развития сельских территорий, даёт всестороннюю оценку территории и позволяют выявлять зоны роста и разрабатывать индивидуальный подход к улучшению качества жизни.

В категории «Финансы и консалтинг», номинация «Цифровой проект года», победил проект «Гибридный продукт: приём безналичных платежей через партнёров». Это программное обеспечение для организации приёма безналичных платежей по карте любого банка через партнёров Сбера. Это инновация на рынке, за которую Сбер в 2020 году получил патент в России. Продукт успешно тиражируется в МФЦ более чем в 75 регионах России, в кассах коммерческих партнёров (для приёма оплаты ЖКХ и других услуг), а также разработана мобильная версия продукта на базе онлайн-кассы «Эвотор», которая тиражируется более чем в 3000 магазинах сельской местности.

В категории «Поддержка и развитие малого бизнеса» победили в номинации «Компания года» за решения, которые предлагает команда Сбера для российских экспортёров и импортёров. Сбербанк обслуживает более 221 тысяч клиентов — участников внешнеэкономической деятельности и занимает лидирующую позицию по доле рынка. Три года назад банк выделил отдельное направление ВЭД и сфокусировал своё внимание на развитии цифровых решений для клиентов, ведущих бизнес с иностранными партнёрами. В 2020 году клиентам были предложены гибкие условия обслуживания с индивидуальными тарифами и широким выбором продуктов от открытия валютного счёта и бесплатного консультирования по вопросам ВЭД до ведения ВЭД «под ключ», экспресс-возмещения НДС и акцизов за семь дней, бизнес-миссий онлайн.

Награждение в рамках программы «Развитие регионов. Лучшее для России» проходит ежегодно, задача премии — выявление и поощрение лучших практик и проектов по развитию регионов, информирование о лучших достижениях в области регионального развития и объединение усилий бизнеса, общества и власти по созданию лучшего будущего.

Ранее Сбер уже получал награды этой премии в номинациях «Лучший инфраструктурный проект» в категории «Поддержка малого и среднего бизнеса» (2018), а в 2019 году лауреатами стали дочерние компании: «Сбербанк страхование жизни», «Сбербанк управление активами», НПФ Сбербанка, «Сбербанк Лизинг».

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24 декабря 2020  13:42 
Решения самарских IT-компаний высоко оценили на федеральном уровне
В Самаре состоялся круглый стол на тему «Реализация «антиковидных» решений самарских IT-компаний в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» в период... Экономика региона
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Еще 305 человек заболели коронавирусом в Самарской области
24 декабря 2020  12:34 
Еще 305 человек заболели коронавирусом в Самарской области
В больницах остаются 1733 пациента. Здравоохранение
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Акценты
Виктор Кудряшов в режиме видеоконференции провел совещание с главами муниципальных образований региона.
24 декабря 2020  20:37 
В Правительстве СО оценили готовность экстренных и коммунальных служб к работе в дни новогодних праздников
Виктор Кудряшов в режиме видеоконференции провел совещание с главами муниципальных образований региона. Политика региона
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Губернатор рассказал о сложных решениях, которые ему зачастую приходится принимать, а также о возможной критике.
24 декабря 2020  19:13 
"Работаю не ради похвалы": Дмитрий Азаров рассказал об ответственности за непопулярные, но жизненно важные решения
Губернатор рассказал о сложных решениях, которые ему зачастую приходится принимать, а также о возможной критике. Политика региона
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В настоящее время подрядной организацией ведутся работы по возведению путепроводов и подходов к ним на обеих транспортных развязках и над железной дорогой.
24 декабря 2020  16:59 
Строительная готовность второго этапа мостового перехода «Фрунзенский» составляет 50%
В настоящее время подрядной организацией ведутся работы по возведению путепроводов и подходов к ним на обеих транспортных развязках и над железной дорогой. Строительство
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Прямая речь/Интервью
РКС-Самара выпустили календарь к 135-летию самарского водопровода
23 декабря 2020  12:25 
«РКС-Самара» выпустили календарь к 135-летию самарского водопровода
Сейчас, в XXI веке, длина водопроводных сетей города Самары превышает 1600 км.  ЖКХ
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Директор по качеству «РКС-Самара» Егорова Юлия Анатольевна о состоянии воды в Волге и системе водоочистки в Самаре.
21 декабря 2020  21:11 
Егорова Юлия Анатольевна: «жёлтую» воду мы не ждём, хотя и готовы к любым неожиданностям
Директор по качеству «РКС-Самара»о состоянии воды в Волге, перспективных источниках воды и системе водоочистки в Самаре. ЖКХ
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Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
21 декабря 2020  11:40 
Сергей Миронов: Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
Создание частных вытрезвителей в российских регионах приведёт к печальным последствиям, считает лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. В стране
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Новости Тольятти
23 декабря 2020  16:50
По сравнению с проектом бюджета в первом чтении доходы и расходы бюджета на 2021 год были увеличены на 236, 517 млн рублей.
Бюджет Тольятти на 2021 год принят в итоговом чтении
По сравнению с проектом бюджета в первом чтении доходы и расходы бюджета на 2021 год были увеличены на 236, 517 млн рублей. Новости Тольятти
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23 декабря 2020  15:19
Сегодня ОЭЗ «Тольятти» входит в число наиболее успешно развивающихся в стране.
Возможности резидентов ОЭЗ расширены на федеральном уровне
Сегодня ОЭЗ «Тольятти» входит в число наиболее успешно развивающихся в стране. Новости Тольятти
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22 декабря 2020  16:28
Открытие «ТракСпецСервиса» состоялось 21 декабря.
Резидент «Жигулевской долины» открыл в Тольятти первый центр по установке ГБО на дизельную технику
Открытие «ТракСпецСервиса» состоялось 21 декабря. Новости Тольятти
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