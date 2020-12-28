Сбер, «КуйбышевАзот» и «Солар Системс» провели первую в «зеленой» энергетике сделку на блокчейн-платформе банка

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На облачной блокчейн-платформе Сбера для сертификатов возобновляемой энергии (Renewable Energy Certificates, REC) реализована первая в России сделка в «зеленой» энергетике. Участниками сделки стали ключевые партнеры банка — ГК «Солар Системс» и «КуйбышевАзот». Планируемый объем сделки составляет 4 998 сертификатов по 1 МВт·ч каждый.

В России начинает развиваться новый рынок «зеленых» технологий, и решение, разработанное Лабораторией блокчейн Сбера, станет удобной площадкой для всех его участников. «Зеленые» сертификаты подтверждают происхождение энергии из возобновляемых источников. Генерирующие компании смогут продавать такую энергию вместе с физическими поставками или отдельно от них. Сбытовые компании смогут покупать и погашать такие сертификаты, чтобы выполнить требования ключевых международных стандартов устойчивости. Такой инструмент повысит прозрачность потребления возобновляемой энергии.

Александр Ведяхин, Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Сложно переоценить значение подписанного сегодня соглашения. Важно, что теперь мы можем видеть, с помощью какой энергии выпускается продукция. И продукция, которая выпускается с использованием зелёной энергии, будет иметь свой сертификат. Это первая в России подобная блокчейн-платформа, но она вобрала в себя лучшие практики, которые существуют в Европе и в мире. Сегодняшняя сделка – это большой шаг в будущее, и я благодарю наших уважаемых клиентов и партнёров, что мы делаем этот шаг вместе».

Александр Герасименко, Генеральный директор ПАО «КуйбышевАзот»:

«КуйбышевАзот» последовательно придерживается принципов устойчивого развития и сокращения воздействия на окружающую среду. Особое внимание мы уделяем снижению выбросов, в том числе парниковых газов, как прямых, так и косвенных, возникающих при производстве электроэнергии у наших поставщиков. Использование зеленой энергии из возобновляемых источников соответствует глобальным принципам ООН в борьбе с изменением климата и защите окружающей среды.

Михаил Лисянский, Председатель Совета директоров ГК «Солар Системс»:

«Мы много занимаемся не только производством зеленой электроэнергии, но и её продвижением и популяризацией, и Сбербанк нас системно поддерживает в этом. Сегодняшнее подписание – это знаковое событие, доказывающее наличие в России пула компаний, приверженных принципам устойчивого развития, уделяющих особое внимание сокращению уровня выбросов парниковых газов, а также востребованность сертификатов на зеленую энергию. Символично, что первый обмен сертификатами происходит внутри одного субъекта Российской Федерации – Самарской области. Мы и дальше будем двигаться в этом направлении, используя все свои возможности, а также ресурсы и технологические платформы нашего стратегического партнёра — Сбербанка».

Александр Анащенко, Председатель Поволжского банка Сбербанка:

«Наши компании выбрали для себя приоритетом сохранение природного богатства. Это очень важно. ESG-трансформация — это осознанный выбор зрелого и успешного бизнеса. И я очень рад, что наше сотрудничество перерастает в подобные проекты. Отдельно хочу поблагодарить «КуйбышевАзот» за то, что благодаря нашим совместным усилиям Самарская область задает такой высокий уровень работы с «зелеными» проектами».

В России ожидаемый объём потребления «зелёных» сертификатов составляет примерно 120 млн штук, потенциальный объём производства номиналом 1 МВт·ч — 400 млн. Годовое производство «зелёной» электроэнергии в России в млн МВт·ч по данным на 1 января 2020 года: АЭС — 208,8; ГЭС — 190,3; СЭС — 1,3; ВЭС — 0,32. В мировой практике цены на сертификаты не регулируются, но, судя по опыту Европы, могут находиться в диапазоне от 0,5 до 2 евро за 1 МВт·ч.