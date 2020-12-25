Понимаем без лишних вопросов

Сбер начал использовать новую технологию в голосовом боте в розничном контактном центре — слот-филлинг. Теперь, если клиент звонит в контактный центр по номеру 900 и интересуется, например, балансом карты или вклада, то бот понимает не только тематику, но и детали — тип и номер карты. И, следовательно, не задаёт дополнительных вопросов.
Слот-филлинг работает по самым популярным тематикам — баланс карты и вклада, история операций, тарифы и лимиты на переводы, причины блокировки карты. Количество тематик будет постепенно увеличиваться.
Всего в ноябре в контактный центр Сбера поступил 21 млн звонков. 65% вопросов клиентам помог решить голосовой бот. Среди самых популярных запросов, помимо финансовых, — предложения Зелёного дня (клиентов интересовали условия по вкладам и кредитам, информация по подписке СберПрайм, онлайн-кинотеатру ОККО, приставке SberBox).
Директор дивизиона «Забота о клиентах» Елена Левина:
Слот-филлинг — технология, которую используют для роста качества сервиса в голосовых и текстовых ботах по всему миру. Она позволяет сокращать клиентский путь: мы уходим от ненужных уточнений и сразу предоставляем клиенту необходимую информацию без дополнительных вопросов. Мы внедрили эту технологию именно на самых топовых запросах, чтобы сделать обслуживание ещё более быстрым и удобным
Топ популярных запросов клиентов боту в ноябре:
- баланс по карте;
- подтверждение операций;
- задолженность, сумма и дата платежа по кредиту;
- баланс по вкладу;
- блокировка карты;
- разблокировка карты;
- операции по карте.
Фото: ru.freepik.com
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