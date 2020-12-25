Банки ограничат снятие наличных. К чему готовиться клиентам

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Клиенты банков стали замечать, что по некоторым картам снизили лимит на снятие наличных. Пока это единичные случаи, но в 2021 году они, вероятнее всего, станут трендом. Тем более что с января контроль за оборотом наличных резко усилится. Лайф разбирался, к чему нужно готовиться клиентам в следующем году и как можно увеличить лимит на снятие денег самостоятельно.

В конце этого года некоторые клиенты заметили, что банки снизили им лимиты по картам. Одним — по кредитным, а другим — по дебетовым. Причём в некоторых случаях речь шла о премиальных картах. Клиенты стали воспринимать эти сигналы как тревожный звонок — в следующем году лимиты могут существенно сократить. Тем более что с некоторыми банковскими продуктами это уже произошло.

Действительно, для таких выводов есть все основания. Например, в ноябре Центробанк рекомендовал банкам ограничить суммы по снятию денег на кассах магазинов. Суточный лимит — пять тысяч рублей, месячный — 30 тыс.

К тому же с 10 января вступают в силу нормы закона, по которым под контроль попадает любое зачисление или списание наличных на сумму более 600 тыс. рублей.

— Банки устанавливают различные лимиты в зависимости от способа снятия денег. Например, если снимать по карте через банкомат, то суточные дневные ограничения зависят от категории карты. Чем она выше, тем больше денег имеет право снять клиент. Кстати, стоит отметить, что банки имеют право изменять тарифы в одностороннем порядке, заранее уведомляя клиентов о таких изменениях. Поэтому вполне возможно, что сегодня лимит на снятие будет 50 000 рублей, а завтра он понизится, — рассказала начальник управления пассивных операций и пакетов услуг «БКС Банка» Ольга Козлова.

Также в каждом банке есть заградительные тарифы на снятие в кассе. Они, по оценкам Ольги Козловой, в следующем году вряд ли будут меняться. Здесь как раз важно установить барьер для злостных обнальщиков, что банки и делают. Добропорядочных клиентов эти ограничения не затрагивают.

По словам Ольги Козловой, если вам выплатили на карту зарплату или, скажем, алименты, то такое снятие будет бесплатным. Лимиты в кассе, как правило, не устанавливают. Операции регулируются тарифами банка.

С 1 января ограничат оборот криптовалюты. Определённые сделки с биткоином будут запрещены, а инвесторам придётся платить налоги. Какие операции окажутся вне закона и на что обращать внимание, чтобы не получить штраф?

Впрочем, банки регулярно меняют условия сотрудничества со своими клиентами. В зависимости от ситуации в самой организации или в экономике страны в целом они могут ввести дополнительные комиссии, снизить доступный объём средств держателям кредитных карт или же ужесточить лимиты на снятие денег.

— С 10 января вступит в силу новый закон, который изменит правила оборота наличных для физлиц. Но пока сильных ограничений для снятия денег именно с карт там не предусмотрено. В то же время клиент сам может привлечь к себе внимание органов финконтроля. Например, давно известна схема обнала, когда компания переводит сотруднику крупную сумму под видом зарплаты на карту, после чего эти деньги снимают в банкоматах и возвращают заказчику. Системы мониторинга в крупных банках постоянно совершенствуются. В результате подобные операции становится всё сложнее проводить в больших городах. Сейчас наблюдается переход таких схем в регионы. Именно поэтому вводятся ограничения на снятие денег на кассах. Из-за этого могут менять и лимиты по картам, — рассказал ведущий юрист компании «Объединённый юридический центр «Парфенон» Павел Уткин.

Впрочем, экономисты не ждут серьёзных ограничений по снятию наличных с простых карт. Как правило, суточный лимит по ним составляет порядка 50 тыс. рублей.

Если массовые изменения сумм для снятия наличными и будут, то это коснётся скорее сегмента более дорогих карт.

Вице-президент «Опоры России» Павел Сигал считает, что сокращение лимитов на практике возможно по вновь выданным картам. Тех, которые были выданы ранее, это не коснётся. При необходимости клиент может увеличить лимит по карте самостоятельно. Например, отказаться от более дешёвого пластика в пользу премиального. Правда, и годовое обслуживание может стоить недёшево — порядка десяти тысяч рублей.

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