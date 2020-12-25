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Банки ограничат снятие наличных. К чему готовиться клиентам

25 декабря 2020 12:06
109
Банки ограничат снятие наличных. К чему готовиться клиентам

Клиенты банков стали замечать, что по некоторым картам снизили лимит на снятие наличных. Пока это единичные случаи, но в 2021 году они, вероятнее всего, станут трендом. Тем более что с января контроль за оборотом наличных резко усилится. Лайф разбирался, к чему нужно готовиться клиентам в следующем году и как можно увеличить лимит на снятие денег самостоятельно.

В конце этого года некоторые клиенты заметили, что банки снизили им лимиты по картам. Одним — по кредитным, а другим — по дебетовым. Причём в некоторых случаях речь шла о премиальных картах. Клиенты стали воспринимать эти сигналы как тревожный звонок — в следующем году лимиты могут существенно сократить. Тем более что с некоторыми банковскими продуктами это уже произошло.

Действительно, для таких выводов есть все основания. Например, в ноябре Центробанк рекомендовал банкам ограничить суммы по снятию денег на кассах магазинов. Суточный лимит — пять тысяч рублей, месячный — 30 тыс.

К тому же с 10 января вступают в силу нормы закона, по которым под контроль попадает любое зачисление или списание наличных на сумму более 600 тыс. рублей.

— Банки устанавливают различные лимиты в зависимости от способа снятия денег. Например, если снимать по карте через банкомат, то суточные дневные ограничения зависят от категории карты. Чем она выше, тем больше денег имеет право снять клиент. Кстати, стоит отметить, что банки имеют право изменять тарифы в одностороннем порядке, заранее уведомляя клиентов о таких изменениях. Поэтому вполне возможно, что сегодня лимит на снятие будет 50 000 рублей, а завтра он понизится, — рассказала начальник управления пассивных операций и пакетов услуг «БКС Банка» Ольга Козлова.

Также в каждом банке есть заградительные тарифы на снятие в кассе. Они, по оценкам Ольги Козловой, в следующем году вряд ли будут меняться. Здесь как раз важно установить барьер для злостных обнальщиков, что банки и делают. Добропорядочных клиентов эти ограничения не затрагивают.

По словам Ольги Козловой, если вам выплатили на карту зарплату или, скажем, алименты, то такое снятие будет бесплатным. Лимиты в кассе, как правило, не устанавливают. Операции регулируются тарифами банка.

С 1 января ограничат оборот криптовалюты. Определённые сделки с биткоином будут запрещены, а инвесторам придётся платить налоги. Какие операции окажутся вне закона и на что обращать внимание, чтобы не получить штраф?

Впрочем, банки регулярно меняют условия сотрудничества со своими клиентами. В зависимости от ситуации в самой организации или в экономике страны в целом они могут ввести дополнительные комиссии, снизить доступный объём средств держателям кредитных карт или же ужесточить лимиты на снятие денег.

— С 10 января вступит в силу новый закон, который изменит правила оборота наличных для физлиц. Но пока сильных ограничений для снятия денег именно с карт там не предусмотрено. В то же время клиент сам может привлечь к себе внимание органов финконтроля. Например, давно известна схема обнала, когда компания переводит сотруднику крупную сумму под видом зарплаты на карту, после чего эти деньги снимают в банкоматах и возвращают заказчику. Системы мониторинга в крупных банках постоянно совершенствуются. В результате подобные операции становится всё сложнее проводить в больших городах. Сейчас наблюдается переход таких схем в регионы. Именно поэтому вводятся ограничения на снятие денег на кассах. Из-за этого могут менять и лимиты по картам, — рассказал ведущий юрист компании «Объединённый юридический центр «Парфенон» Павел Уткин.

Впрочем, экономисты не ждут серьёзных ограничений по снятию наличных с простых карт. Как правило, суточный лимит по ним составляет порядка 50 тыс. рублей.

Если массовые изменения сумм для снятия наличными и будут, то это коснётся скорее сегмента более дорогих карт.

Вице-президент «Опоры России» Павел Сигал считает, что сокращение лимитов на практике возможно по вновь выданным картам. Тех, которые были выданы ранее, это не коснётся. При необходимости клиент может увеличить лимит по карте самостоятельно. Например, отказаться от более дешёвого пластика в пользу премиального. Правда, и годовое обслуживание может стоить недёшево — порядка десяти тысяч рублей.

Фото pixabay.com

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Дмитрий Азаров: «Вызов 2020 года заставил мобилизоваться всех»
Дмитрий Азаров рассказал об итогах уходящего года в эксклюзивном интервью Самарскому областному вещательному агентству. Политика региона
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Виктор Кудряшов в режиме видеоконференции провел совещание с главами муниципальных образований региона.
24 декабря 2020  20:37 
В Правительстве СО оценили готовность экстренных и коммунальных служб к работе в дни новогодних праздников
Виктор Кудряшов в режиме видеоконференции провел совещание с главами муниципальных образований региона. Политика региона
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Губернатор рассказал о сложных решениях, которые ему зачастую приходится принимать, а также о возможной критике.
24 декабря 2020  19:13 
"Работаю не ради похвалы": Дмитрий Азаров рассказал об ответственности за непопулярные, но жизненно важные решения
Губернатор рассказал о сложных решениях, которые ему зачастую приходится принимать, а также о возможной критике. Политика региона
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В этом году Дмитрий Азаров исполнил мечты семерых детей и вручил им подарки при личной встрече.
24 декабря 2020  16:18 
Дмитрий Азаров встретился с детьми – участниками акции «Ёлка желаний»
В этом году Дмитрий Азаров исполнил мечты семерых детей и вручил им подарки при личной встрече. Политика региона
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Акценты
Банки ограничат снятие наличных. К чему готовиться клиентам
25 декабря 2020  12:06 
Банки ограничат снятие наличных. К чему готовиться клиентам
Впрочем, экономисты не ждут серьёзных ограничений по снятию наличных с простых карт. Финансы и Банки
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Дмитрий Азаров рассказал об итогах уходящего года в эксклюзивном интервью Самарскому областному вещательному агентству.
24 декабря 2020  22:46 
Дмитрий Азаров: «Вызов 2020 года заставил мобилизоваться всех»
Дмитрий Азаров рассказал об итогах уходящего года в эксклюзивном интервью Самарскому областному вещательному агентству. Политика региона
1409
Виктор Кудряшов в режиме видеоконференции провел совещание с главами муниципальных образований региона.
24 декабря 2020  20:37 
В Правительстве СО оценили готовность экстренных и коммунальных служб к работе в дни новогодних праздников
Виктор Кудряшов в режиме видеоконференции провел совещание с главами муниципальных образований региона. Политика региона
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Прямая речь/Интервью
РКС-Самара выпустили календарь к 135-летию самарского водопровода
23 декабря 2020  12:25 
«РКС-Самара» выпустили календарь к 135-летию самарского водопровода
Сейчас, в XXI веке, длина водопроводных сетей города Самары превышает 1600 км.  ЖКХ
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Директор по качеству «РКС-Самара» Егорова Юлия Анатольевна о состоянии воды в Волге и системе водоочистки в Самаре.
21 декабря 2020  21:11 
Егорова Юлия Анатольевна: «жёлтую» воду мы не ждём, хотя и готовы к любым неожиданностям
Директор по качеству «РКС-Самара»о состоянии воды в Волге, перспективных источниках воды и системе водоочистки в Самаре. ЖКХ
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Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
21 декабря 2020  11:40 
Сергей Миронов: Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
Создание частных вытрезвителей в российских регионах приведёт к печальным последствиям, считает лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. В стране
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Новости Тольятти
25 декабря 2020  11:35
Самарастройальянс достроит легкоатлетический манеж в Тольятти попозже
«Самарастройальянс» достроит легкоатлетический манеж в Тольятти попозже
Вынесенный из рамок первоначального подряда объем был сформирован в новый и повторно расторгован с аукциона. Новости Тольятти
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23 декабря 2020  16:50
По сравнению с проектом бюджета в первом чтении доходы и расходы бюджета на 2021 год были увеличены на 236, 517 млн рублей.
Бюджет Тольятти на 2021 год принят в итоговом чтении
По сравнению с проектом бюджета в первом чтении доходы и расходы бюджета на 2021 год были увеличены на 236, 517 млн рублей. Новости Тольятти
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23 декабря 2020  15:19
Сегодня ОЭЗ «Тольятти» входит в число наиболее успешно развивающихся в стране.
Возможности резидентов ОЭЗ расширены на федеральном уровне
Сегодня ОЭЗ «Тольятти» входит в число наиболее успешно развивающихся в стране. Новости Тольятти
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