Зампред Сбербанка Анатолий Попов: безопасность средств обеспечивают и банк, и клиент
21 июня 2019 14:36
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— СМИ нередко пишут о кибератаках на обычных граждан, хищении их денежных средств и персональных данных. Насколько актуальны вопросы кибербезопасности для корпоративных клиентов? В частности, достаточно ли защищены платежи юридических лиц в системах дистанционного банковского обслуживания?
— Действительно, главной угрозой в сфере кибербезопасности для Сбербанка и наших клиентов — как физических, так и юридических лиц, — остается социальная инженерия. Для защиты клиентов мы разработали уникальную систему фрод-мониторинга, в основе которой лежит искусственный интеллект. Система анализирует огромные массивы данных и на основе этого анализа формулирует правила, благодаря которым фиксирует подозрительные операции. В результате она самостоятельно, без участия человека, выявляет подавляющее большинство попыток мошенничества. И более того, предостерегает наших клиентов от действий, совершаемых под влиянием мошенников.
Система может анализировать 200 млн операций в сутки, оценивая более 1 тыс. различных параметров операции. Благодаря ей с января по май 2019 года нам удалось предотвратить хищение средств корпоративных клиентов на 410 млн рублей. При этом активность мошенников заметно снизилась: в третьем-четвертом кварталах 2018 года объем предотвращенных хищений составил 1,56 млрд рублей.
Однако надо отметить, что технических решений, которые применяет банк, для решения проблемы недостаточно. Безопасность средств на счетах всегда обеспечивают две стороны: и банк, и сам клиент.
Мошенники используют в каналах дистанционного банковского обслуживания корпоративных клиентов схемы, которые «ломают» не канал, а самого клиента.
Приведу в качестве примера схему «платеж на клона». Клиент связывается с поставщиком, которого нашел в результате маркетингового исследования. Поставщик предоставляет договор и счет на оплату. Клиент проверяет по наименованию компании легитимность поставщика. По наименованию находится крупная уважаемая компания. Клиент заключает договор, оплачивает товар по указанным реквизитам. А позже выясняется, что в договоре указано наименование этой крупной компании, а ИНН, БИК и расчетный счет — мошенника. Юридические лица «клона» и легитимного поставщика находятся в разных регионах России. Последующее расследование показывает, что клиент взял контакты с сайта «клона».
Такие примеры показывают, что уровень киберкультуры клиентов все еще оставляет желать лучшего, поэтому Сбербанк продолжает вести активную работу по его повышению.
Что касается системы дистанционного банковского обслуживания Сбербанка для корпоративных клиентов, «Сбербанк Бизнес Онлайн», то она надежно защищена. В числе ее характеристик — три вида многофакторной аутентификации, два вида шифрования канала передачи данных.
— Как еще обеспечивается банком кибербезопасность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей?
— Услуги в области кибербезопасности для бизнеса — важная часть деятельности «Группы Сбербанк». Так, в числе продуктов нашей дочерней компании BI.ZONE, которая специализируется на кибербезопасности, — облачное кросс-канальное решение для выявления мошеннических операций в онлайн-каналах платежей, платформа для обеспечения безопасности рабочих станций, серверов и мобильных устройств. Ее решение для Ассоциации банков России — платформа обмена данными о киберугрозах — с лета прошлого года позволило участникам проекта избежать ущерба от киберугроз на сумму более 3 млрд рублей.
Другая наша дочерняя компания, «Сбербанк Страхование», активно развивает российский рынок страхования киберрисков, впервые в России предложив массовые продукты по страхованию таких рисков. В 2017 году компания включила в пакет страхования для малых предприятий риск перерыва в производстве в результате кибератак. За первый год действия программы такие полисы оформили около 3,5 тыс. клиентов, а за первый квартал 2019 года — уже около 3 тыс.
— Насколько ваш корпоративный бизнес соответствует требованиям законодательства по обработке и защите персональных данных с учетом вступления в действие в мае 2018 году нового европейского регламента — GDPR?
— Соответствует, конечно. Тут других вариантов быть не может. GDPR — документ экстерриториальный, и поэтому под его действие подпадает любая российская компания, которая собирает и обрабатывает персональные данные субъектов, находящихся на территории ЕС — граждан, резидентов, временно пребывающих. За несоблюдение правил и принципов обработки персональных данных компании грозят серьезные штрафы: от предупреждения, при первом нарушении, до 20 млн евро, или 4% глобального оборота компании, в зависимости от того, что выше.
Мы сразу же изучили требования нового регламента, соотнесли их с действующими нормами законодательства Российской Федерации в области обработки и защиты персональных данных, в том числе с федеральным законом №152 «О персональных данных», и первыми в стране реализовали их в своей деятельности.
Это был большой труд: мы проанализировали все текущие процессы обработки персональных данных, провели GAP-анализ и аудит, пересмотрели существующие и планируемые к внедрению информационные решения и процессы на предмет соответствия концепциям проектируемой конфиденциальности и конфиденциальности по умолчанию, назначили своего представителя на территории ЕС, внедрили новые, специфичные для GDPR процессы, провели оценку системы защиты данных.
Также в рамках GDPR в банке был официально назначен Data Protection Officer (DPO), который напрямую подчиняется исполнительным органам компании, является связующим звеном в рамках взаимодействия с регулятором, отвечает за формирование рекомендаций и обеспечение соответствия деятельности организации требованиям GDPR. Соответственно, была доработана система управления процессом обработки и защиты персональных данных: был создан Центр организации обработки и защиты персональных данных, направления DPO были сформированы в основных бизнес-блоках банка.
И добавлю, что Сбербанк бережно относился к данным своих клиентов и до вступления в силу GDPR.
Гораздо страшнее штрафов — потерять доверие клиентов и испортить свою репутацию. Мы своей задачей ставим не просто соответствовать требованиям GDPR, но и быть бенчмарком в сфере защиты данных для всей финансовой отрасли страны.
— Бытует мнение, что механизмы кибербезопасности усложняют клиентский опыт. Помогает ли кибербезопасность при внедрении инновационных продуктов и новых технологий?
— Конечно, помогает. Например, сервис дистанционной регистрации бизнеса и открытия счетов, который уже больше года доступен на территории всей России; его цель — упростить соответствующие процедуры для представителей малого и среднего бизнеса. В этом сервисе используется электронная подпись без ключевого носителя — она хранится в памяти смартфона. Подпись выпускается на основании удаленной идентификации — клиент считывает данные, хранящиеся в чипе биометрического заграничного паспорта при помощи технологии NFC своего смартфона, такая же технология применяется при совершении платежей Apple Pay и Google Pay.
Если у клиента нет смартфона, поддерживающего технологию, то он может пройти очную идентификацию в офисе банка. Таким образом, наши клиенты уже регистрируют более 150 бизнесов ежедневно. Технология сертифицирована ФСБ России и соответствует всем необходимым требованием безопасности.
Этот пример демонстрирует, что механизмы кибербезопасности как раз, наоборот, позволяют клиенту выполнять необходимые действия дистанционно и безопасно.
— Что намереваетесь сделать еще в сфере кибербезопасности?
Наши планы в этой части неразрывно связаны с основными векторами развития средств защиты каналов дистанционного банковского обслуживания. Выделю три ключевых вектора.
Первый — упрощение клиентского опыта: механизмы безопасности будут менее заметны, но не менее эффективны. В качестве примера можно привести отказ от физических токенов и использование облачной электронной подписи.
Второй — вывод каналов дистанционного банковского обслуживания в API, поэтому в Сбербанке активно развивается финансовое API и соответствующие средства для его защиты.
Третий — развитие мобильного банкинга, с использованием планшетов и смартфонов. Очевидно, что операции с мобильных устройств должны быть безопасными. Это задача у нас, разумеется, решена, но мобильные банковские сервисы не стоят на месте, соответственно, мы будем развивать и совершенствовать инструменты их защиты.
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