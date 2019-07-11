Жители Тольятти могут платить за проезд банковской картой

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В тестовом режиме жители региона могли оплачивать проезд бесконтактным способом уже с июня этого года. За это время система была отлажена инастроена с учетом пожеланий пассажиров. Сейчас жители г. Тольятти могут расплачиваться картами на муниципальных маршрутах.Теперь для оплаты проезда пассажирам достаточно приложить к терминалу кондуктора бесконтактную банковскую карту, смартфон или смарт-часы с подключенными сервисами Apple Pay, Samsung Pay, GPay. Оснащение городского транспорта системой для приема безналичных платежей позволит горожанам быстро и безопасно оплачивать проезд. Терминалы принимают к оплате карты платежной системы Visa и других систем, представленных в регионе.- В нашем городе сделан очередной серьезный шаг по созданию комфортной городской среды. Внедрение безналичной формы оплаты, оплаты проезда с помощью банковской карты или сотового телефона дает дополнительный импульс для развития муниципального транспорта. Теперь человеку не нужно беспокоится о необходимости иметь наличные или заранее приобретать транспортную карту. Уверен, что это нововведение по достоинству оценят не только тольяттинцы, но и все гости нашего города, - отметил глава городского округа Тольятти- Развитие безналичного расчета является одним из стратегических приоритетов Сбербанка. Теперь и в Тольятти можно оплатить проезд в троллейбусе, автобусе с помощью бесконтактной банковской карты и мобильного телефона, – отметил Управляющий Автозаводским отделением ПАО Сбербанк– Новый сервис удобен как для пассажиров, так и для транспортных компаний, которые получат возможность снизить операционные расходы и повысить качество обслуживания.В Тольятти общее количество бортов наземного транспорта, оборудованного терминалами для бесконтактной оплаты проезда, насчитывает около 400 единиц:автобусы, троллейбусы.«В городе сложно обойтись без общественного транспорта, поэтому чтобы поездки были удобными и комфортными для жителей мы вместе с партнерами обновляем платежную инфраструктуру, помогая сделать процесс оплаты максимально простым и понятным. У компании Visa накоплен огромный опыт работы с транспортными операторами в глобальном масштабе, мы отлично понимаем потребности самых разных городов и используем самый передовой мировой опыт», - прокомментировал, старший директор департамента цифровых решений, Visa в России.Преимущества нового сервиса, в котором реализована возможность оплаты проезда бесконтактной картой или смартфоном с Apple Pay/ GPay /Samsung Pay сподключенной к нему банковской картой, очевидны, - добавил директор ООО «Объединенная транспортная карта»- Это нововведение давно ждали тольяттинские пассажиры, и они уже активно пользуются комфортной и современной функцией. И на этом мы останавливаться не намерены.