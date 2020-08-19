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Жители Поволжья стали чаще открывать вклады в Сбербанке онлайн

19 августа 2020 12:15
139
За 7 месяцев 2020 года более 36% вкладов, открытых в Поволжском банке Сбербанка, было открыто с помощью дистанционных каналов обслуживания.
За 7 месяцев 2020 года более 36% вкладов, открытых в Поволжском банке Сбербанка, было открыто с помощью дистанционных каналов обслуживания. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатели вырос на 11%. Всего жителями Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Саратовской, Самарской и Ульяновской областей было открыто более 946 тысяч вкладов на общую суммы почти 275 млрд рублей.

С 17 августа по 30 сентября 2020 года включительно в Сбербанке можно открыть промовклад «Встречай осень» с повышенной ставкой. Вкладчикам доступны четыре варианта размещения средств: на 3 месяца, 6 месяцев, 12 месяцев либо 24 месяца. Вклад можно оформить на устройствах самообслуживания, в мобильном приложении и веб-версии Сбербанк Онлайн. 

Подробности и условия вкладов — на сайте Сбербанка . 
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Комментарии


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В Самаре с 13 по 16 августа состоялся чемпионат России по велоспорту- шоссе. В соревнованиях участвовали более 200 спортсменов из различных регионов страны.
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Президент федерации велоспорта России: «Самара организовала чемпионат страны на 10 баллов из 10»
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Стало известно,как примерно будет выглядеть обновленное здание драмтеатра
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Стало известно, как примерно будет выглядеть обновленное здание драмтеатра в Самаре
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Совещание по традиции началось с доклада об оперативной обстановке на территории региона начальника Главного управления МЧС России по Самарской области Олега Бойко.
18 августа 2020  09:49 
Виктор Кудряшов провел еженедельное оперативное совещание в Правительстве региона
Совещание по традиции началось с доклада об оперативной обстановке на территории региона начальника Главного управления МЧС России по Самарской области... Политика региона
359
При этом пристальное внимание будет уделяться качеству продукции.
17 августа 2020  18:01 
100% школ региона обеспечат горячим питанием учеников начальных классов с 1 сентября
При этом пристальное внимание будет уделяться качеству продукции.  Политика региона
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В октябрьской школе №11 готовятся к открытию первого в городе центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».
17 августа 2020  12:17 
В новом учебном году в Октябрьске будет работать первая «Точка роста»
В октябрьской школе №11 готовятся к открытию первого в городе центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».  Образование
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6 августа 2020  15:11 
Главный тренер "Крыльев" Игорь Осинькин: Я увидел много людей, по-настоящему любящих клуб
Игорь Осинькин ответил на вопросы самарских СМИ после совещания по развитию футбола и дальнейшим планам по работе "Крыльев Советов".  Спорт в регионе
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Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
5 августа 2020  09:36 
Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
Председатель Совета директоров клуба Александр Фетисов дал интервью самарским СМИ.
Спорт в регионе
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Новости Тольятти
19 августа 2020  12:19
На «Тольяттиазоте» безосновательно надеются спрятаться от вопросов по выводу средств за статусом ЗАО.
На общем собрании акционеров «Тольяттиазота» будет поставлен на голосование вопрос о прекращении публичного статуса компании
На «Тольяттиазоте» безосновательно надеются спрятаться от вопросов по выводу средств за статусом ЗАО. Новости Тольятти
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17 августа 2020  16:52
Сенсационность заключается в том, что «Томет» принадлежит контролируемым основными владельцами ТоАЗа офшорам.
В деле «Тольяттиазота» грядет очередная сенсация: владельцы завода банкротят фирму, в которой прятали выведенные активы
Сенсационность заключается в том, что «Томет» принадлежит контролируемым основными владельцами ТоАЗа офшорам.  Новости Тольятти
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17 августа 2020  14:50
В розничных магазинах LADA Dеталь скидка составит 10% на запчасти до 10 000 рублей или рассрочка на 4 месяца на их покупку.
Скидки и рассрочка на сервис и оригинальные детали LADA
В розничных магазинах LADA Dеталь скидка составит 10% на запчасти до 10 000 рублей или рассрочка на 4 месяца на их покупку.  Новости Тольятти
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