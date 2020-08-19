Жители Поволжья стали чаще открывать вклады в Сбербанке онлайн

За 7 месяцев 2020 года более 36% вкладов, открытых в Поволжском банке Сбербанка, было открыто с помощью дистанционных каналов обслуживания. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатели вырос на 11%. Всего жителями Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Саратовской, Самарской и Ульяновской областей было открыто более 946 тысяч вкладов на общую суммы почти 275 млрд рублей.
С 17 августа по 30 сентября 2020 года включительно в Сбербанке можно открыть промовклад «Встречай осень» с повышенной ставкой
. Вкладчикам доступны четыре варианта размещения средств: на 3 месяца, 6 месяцев, 12 месяцев либо 24 месяца. Вклад можно оформить на устройствах самообслуживания, в мобильном приложении и веб-версии Сбербанк Онлайн.
Подробности и условия вкладов — на сайте
Сбербанка .
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