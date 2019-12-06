«Юристом года в Самарской области» стал сотрудник Поволжского банка Сбербанка

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В Самаре состоялась торжественная церемония награждения лучших юристов в рамках конкурса «Юрист года в Самарской области». Победителем в номинации «Право и экономика» стала заместитель директора Юридического управления Поволжского банка ПАО Сбербанка.Организатором премии является Самарское региональное отделение Ассоциации юристов России. Премия вручается за значительный вклад в укреплениезаконности и правопорядка и защиту законных интересов граждан.«Поздравляю Ирину с заслуженной наградой! Это высокая оценка ее многолетнего вклада в развитие правовой системы банка и региона. Сегодня перед нами стоит амбициозная цель создать в Самаре центр компетенций по нормотворчеству и правоприменению в банковской и кредитных сферах. И успех этого во многом зависит от сильной команды и вклада каждого в общее дело».