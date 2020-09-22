"Яндекс" договорился о покупке TCS Group

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"Яндекс" договорился с TCS Group - головной структуры "Тинькофф банка" - о покупке кредитной организации, говорится в сообщении TCS Group на Лондонской бирже, передает ТАСС.

Сумма сделки составит $5,48 млрд, или $27,64 за акцию банка.

В "Яндексе" в свою очередь подтвердили, что компания ведет переговоры с TCS Group о возможной покупке 100% банка "Тинькофф".

Также в сообщении компании отмечается, что окончательные условия сделки будут зависеть от удовлетворительного завершения комплексной проверки и согласования окончательной документации.

На момент публикации TCS Group в 19:37 мск, акции "Яндекса" в моменте ушли в "красную" зону и опускались на 0,8%. В пике роста в 19:47 мск стоимость акций прибавляла 4,4%, достигая 4728,8 рубля за бумагу.

Фото: Роман Канащук/ТАСС