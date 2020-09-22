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"Яндекс" договорился о покупке TCS Group

22 сентября 2020 21:56
178
Сумма сделки составит $5,48 млрд, или $27,64 за акцию банка "Тинькофф".

"Яндекс" договорился с TCS Group - головной структуры "Тинькофф банка" - о покупке кредитной организации, говорится в сообщении TCS Group на Лондонской бирже, передает ТАСС.

Сумма сделки составит $5,48 млрд, или $27,64 за акцию банка.

В "Яндексе" в свою очередь подтвердили, что компания ведет переговоры с TCS Group о возможной покупке 100% банка "Тинькофф".

Также в сообщении компании отмечается, что окончательные условия сделки будут зависеть от удовлетворительного завершения комплексной проверки и согласования окончательной документации.

На момент публикации TCS Group в 19:37 мск, акции "Яндекса" в моменте ушли в "красную" зону и опускались на 0,8%. В пике роста в 19:47 мск стоимость акций прибавляла 4,4%, достигая 4728,8 рубля за бумагу.

 

Фото:  Роман Канащук/ТАСС

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12 сентября 2020  18:22 
Наблюдатель Анастасия Волкова: "Явка хорошая, избирателей намного больше, чем в прошлые годы" Юлия Богданова
Общественный наблюдатель участка № 2904 Ленинского района Самары Анастасия Волкова сообщила, что никаких нарушений выявлено не было. Социум
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Новости Тольятти
18 сентября 2020  11:17
Уровень регистрируемой безработицы в Тольятти составил 4,90%
Уровень регистрируемой безработицы в Тольятти составил 4,90%
Напряженность на рынке труда составила  2,4 чел. на 1 свободное рабочее место. Новости Тольятти
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17 сентября 2020  14:08
16 сентября производственную площадку посетили участники автопробега «Из Питера в Мирный на природном газе». Маршрут проходит через Ульяновскую, Самарскую, Оренбургскую области и ряд других регионов России.
Автопробег на метановых автомобилях прибыл на производство резидента технопарка «Жигулевская долина» -  ГК «АТС»
16 сентября производственную площадку посетили участники автопробега «Из Питера в Мирный на природном газе». Маршрут проходит через Ульяновскую,... Новости Тольятти
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15 сентября 2020  11:11
Городской оперативный штаб взял на контроль ход вакцинации жителей Тольятти против гриппа и ОРВИ
Городской оперативный штаб взял на контроль ход вакцинации жителей Тольятти против гриппа и ОРВИ
В общей сложности вакцинации от гриппа и ОРВИ подлежат 6478 педагогов муниципальных образовательных учреждений. Новости Тольятти
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