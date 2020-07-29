Вместо пяти дней — два клика: заказать и получить документы в Сбербанке можно онлайн

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В основном клиенты банка обращаются за кредитными документами, причем спустя месяц после оформления самого кредита. Именно поэтому первым продуктом, для которого появилась возможность получения ранее подписанных электронных документов в Сбербанк Онлайн, стал потребительский кредит. До конца года станут доступными документы по вкладам и кредитным картам.Сервис оказался востребованным в период самоизоляции весной этого года. За три месяца более 200 тыс. клиентов получили необходимые документы без обращения в офис банка.клиенту нужно было дважды приехать в офис банка (один раз — чтобы заказать документы, а затем — чтобы получить их), весь процесс мог занимать до пяти дней.получить электронные документы можно из дома в два клика — для этого нужно зайти в Сбербанк Онлайн и в меню кредита выбрать необходимые документы.Электронный документ эквивалентен бумажному и имеет аналогичную юридическую силу.«Сегодня в Сбербанк Онлайн доступно уже около 80% всех банковских сервисов. Теперь не выходя из дома можно получить и необходимые документы. Мы отмечаем высокую востребованность нового сервиса уже с первых месяцев запуска, уверен, в дальнейшем его преимущества оценят большинство клиентов банка».Фото: ru.freepik.com