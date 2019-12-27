В офисах Сбербанка в Тольятти клиентов будут обучать основам финансовой грамотности
27 декабря 2019 14:35
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Первый семинар на тему «Простые правила безопасности» прошел сегодня, 27 декабря, в офисе Сбербанка в Тольятти по адресу Юбилейная, 55, спикером
выступил заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка Дмитрий Гурулев. В мероприятии приняли участие более 40 человек.
Светлана Арнаутова, заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка:
«Скорость технологических изменений растет, в Сбербанке ежегодно появляются новые сервисы и продукты. Наша задача — научить клиентов
ориентироваться в этих изменениях, поэтому офисы Сбербанка должны стать местом, где клиент сможет решить любые свои вопросы».
В 2020 году на базе офисов Сбербанка пройдут обучающие семинары на темы: как использовать новые сервисы банка, такие как Беру, Okko, DocDoc и другие, как управлять своими финансами, как подготовиться к выходу на пенсию, как защитить свои права потребителя, как защититься от действий злоумышленников, как безопасно совершать покупки в интернете и многое другое.
Подробности о темах и датах проведения мероприятий клиенты могут получить при посещении офисов Сбербанка в Тольятти.
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