В офисах Сбербанка в Тольятти клиентов будут обучать основам финансовой грамотности

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Пилотный проект стартовал сегодня в рамках новой модели обслуживания в офисах Сбербанка. Специалисты банка в доступной форме расскажут о правилах и нюансах эффективного и безопасного пользования современными финансовыми продуктами и услугами, как самого Сбербанка, так и его экосистемы. Для наглядности будут приведены примеры из повседневной жизни.Первый семинар на тему «Простые правила безопасности» прошел сегодня, 27 декабря, в офисе Сбербанка в Тольятти по адресу Юбилейная, 55, спикеромвыступил заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка Дмитрий Гурулев. В мероприятии приняли участие более 40 человек.«Скорость технологических изменений растет, в Сбербанке ежегодно появляются новые сервисы и продукты. Наша задача — научить клиентовориентироваться в этих изменениях, поэтому офисы Сбербанка должны стать местом, где клиент сможет решить любые свои вопросы».В 2020 году на базе офисов Сбербанка пройдут обучающие семинары на темы: как использовать новые сервисы банка, такие как Беру, Okko, DocDoc и другие, как управлять своими финансами, как подготовиться к выходу на пенсию, как защитить свои права потребителя, как защититься от действий злоумышленников, как безопасно совершать покупки в интернете и многое другое.Подробности о темах и датах проведения мероприятий клиенты могут получить при посещении офисов Сбербанка в Тольятти.