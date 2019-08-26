Я нашел ошибку
сегодня  Понедельник, 26 августа, 18:25
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +20 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 26/08:
USD 65.6
-0.02
EUR 72.62
-0.21
Новости /  Экономика /  Финансы и Банки  

В офисах Сбербанка можно оформить образовательный кредит

26 августа 2019 16:18
87
С 1 августа студенты вузов, имеющих лицензию, получили возможность оформить в Сбербанке кредит на образование без залога и поручителей по льготной процентной ставке.
Сбербанк и Министерство науки и высшего образования приняли решение о возобновлении программы образовательного кредитования с государственной поддержкой.

С 1 августа студенты вузов, имеющих лицензию, получили возможность оформить в Сбербанке кредит на образование без залога и поручителей по льготной процентной ставке.

 Погашение кредита предусматривает льготный период на весь срок обучения и еще три месяца, во время которого студент может не погашать основной долг, а только проценты по кредиту в размере 40% в первый год, 60% во второй и в полном объеме с третьего года. Максимальный срок по кредиту составляет срок обучения и дополнительно 10 лет, при этом заемщик при желании может погасить кредит досрочно.

Оформить образовательный кредит можно в отделениях Сбербанка, предоставив паспорт, договор с учебным заведением о платном образовании и счет на оплату обучения. Несовершеннолетним студентам потребуется также согласие законных представителей на заключение кредитного договора, свидетельство о рождении и паспорта его родителей или опекунов.

Ранее Сбербанк уже участвовал в программе образовательного кредитования с государственной поддержкой и продолжил данный проект в поддержку сферы образования и потребностей молодежного клиентского сегмента.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Экономика региона
26 августа 2019  12:45
У Тольяттинской птицефабрики появился инвестор
У Тольяттинской птицефабрики появился инвестор
Лишь спустя год с момента закрытия у площадки предприятия появилась перспектива реанимации. Экономика региона
148
26 августа 2019  10:55
В Самаре на рынке вторичного жилья предлагают 6 477 квартир
В Самаре на рынке вторичного жилья предлагают 6 477 квартир
Наиболее активным в июле 2019 года был рынок в Жигулевске. Экономика региона
197
23 августа 2019  14:23
22 августа рабочая группа бюджетной комиссии правительства России завершила работу и рекомендовала включить реконструкцию Самарского госцирка в федеральный бюджет.
Средства на реконструкцию Самарского цирка рекомендовали включить в федеральный бюджет
22 августа рабочая группа бюджетной комиссии правительства России завершила работу и рекомендовала включить реконструкцию Самарского госцирка в федеральный... Экономика региона
308
Весь список
Финансы и Банки
26 августа 2019  16:18
С 1 августа студенты вузов, имеющих лицензию, получили возможность оформить в Сбербанке кредит на образование без залога и поручителей по льготной процентной ставке.
В офисах Сбербанка можно оформить образовательный кредит
С 1 августа студенты вузов, имеющих лицензию, получили возможность оформить в Сбербанке кредит на образование без залога и поручителей по льготной процентной... Финансы и Банки
87
23 августа 2019  17:03
Переводы будут производиться через систему Mastercard Hub, в которой хранятся номера клиентов, привязанные к карточным счетам.
Mastercard запустит переводы по номеру телефона из России за рубеж
Переводы будут производиться через систему Mastercard Hub, в которой хранятся номера клиентов, привязанные к карточным счетам.  Финансы и Банки
362
23 августа 2019  16:29
Центробанк планирует интегрировать систему быстрых платежей (СБП) в отечественный мессенджер Серафим.
Центробанк внедрит переводы по номеру телефона в мессенджер Серафим?
Центробанк планирует интегрировать систему быстрых платежей (СБП) в отечественный мессенджер Серафим. Финансы и Банки
364
Весь список
Строительство
26 августа 2019  13:33
Рядом с КРЦ Звезда в Самаре хотят построить высотки
Рядом с КРЦ «Звезда» в Самаре хотят построить высотки
Для этого предлагают изъять шесть земельных участков. Строительство
122
25 августа 2019  13:15
По сторонам Фрунзенского моста в Самаре начали строить транспортные развязки
По сторонам Фрунзенского моста в Самаре начали строить транспортные развязки
Открыть движение по мосту планируется в конце этого года. Строительство
413
23 августа 2019  13:47
На ул. Алма-Атинской в Самаре снесут кафе и автосервисы
На ул. Алма-Атинской в Самаре снесут кафе и автосервисы
Их хотят признать незаконной постройкой. Строительство
305
Весь список
Материалы и технологии
24 августа 2019  23:18
Как выбрать трубопроводную арматуру
 Прокладка трубопровода представляет собой целый комплекс сложных инженерных работ. И это не зависит от предназначения трубопровода.  Материалы и технологии
58
21 августа 2019  21:58
Воздушно-пузырчатая упаковочная пленка
 Воздушно-пузырчатая пленка является самой популярной и одной из самых доступных видов упаковки.  Материалы и технологии
60
16 августа 2019  16:54
Дизельные компрессоры – особенности
Дизельные компрессоры – особенности
 При проведении аварийных работ, когда каждая минута дорога и для запуска обычного компрессора нет времени, надежными помощниками станут дизельные... Материалы и технологии
78
Весь список
Налоги
16 марта 2019  14:16
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
 Организации, а также ИП, ведущие деятельность, которая негативно воздействует на окружающую среду, в обязательном порядке должны вносить отдельную плату за... Налоги
605
20 марта 2018  20:39
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
 Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление.  Налоги
1691
21 февраля 2017  16:28
Что такое оффшор. Основные аспекты
Что такое оффшор. Основные аспекты
 Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
3164
Весь список
Бизнес
26 августа 2019  18:02
Виктор Кудряшов принял участие в совещании по развитию коневодства в Самарской области.
В Красноярском районе обсудили перспективы развития коневодства
Виктор Кудряшов  принял участие в совещании по развитию коневодства в Самарской области.  Бизнес
23
14 августа 2019  17:39
Потребление меда в России весьма стабильно, объем поставок на экспорт несущественный, поэтому главный фактор, который влияет на его стоимость - это погодные условия.
Эксперты рассказали об урожае меда в 2019 году
Потребление меда в России весьма стабильно, объем поставок на экспорт несущественный, поэтому главный фактор, который влияет на его стоимость - это погодные... Бизнес
437
14 августа 2019  14:09
Цель визита — обсуждение экспортных возможностей из России в КНР.
Китайская ассоциация растительных масел посетила предприятия Самарской области
Цель визита — обсуждение экспортных возможностей из России в КНР.  Бизнес
416
Весь список


Новости компаний
26 августа 2019  17:15
Приглашение к участию в мероприятии команде региона поступило от центра Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) при МГИМО МИД России.
Цифровые платформы самарских IT-компаний презентуют в ходе деловой миссии на Филиппинах
Приглашение к участию в мероприятии команде региона поступило от центра Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) при МГИМО МИД России.  Новости компаний
31
26 августа 2019  13:42
В самарском ПАО Кузнецов стартовала мастерская по бережливому производству
В самарском ПАО «Кузнецов» стартовала мастерская по бережливому производству
Участниками ЛИН-мастерской в «Кузнецове» стали порядка 70 работников. Новости компаний
111
26 августа 2019  12:48
Директором Самарской Луки пока назначили зама
Директором «Самарской Луки» пока назначили зама
Это Ольга Кожевникова. Новости компаний
161
24 августа 2019  13:59
Речь идёт о колебаниях самого корабля "Союз", а не о каких-либо неизвестных магнитных волнах.
Стыковке "Союза МС-14" с МКС помешали неизвестные колебания
Речь идёт о колебаниях самого корабля "Союз", а не о каких-либо неизвестных магнитных волнах.  Новости компаний
460
Весь список
IT и Коммуникации
26 августа 2019  17:44
Платформа от xgaming – новое поколение игровых платформ для разработчиков
 Для того чтобы создавать уникальные и достаточно масштабные проекты, которые бы работали без сбоев и имели доступ из любого места на любом типе устройства,... IT и Коммуникации
10
21 августа 2019  15:42
Смартфон будующего
 Индустрия мобильных телефонов сохраняет самые высокие темпы развития уже несколько лет.  IT и Коммуникации
65
22 июля 2019  21:24
Видеомастер. Почувствуйте себя повелителем видео
 Возможности современных смартфонов поражают воображение. С их помощью можно снимать и монтировать любые видеоклипы.  IT и Коммуникации
146
Весь список
Транспорт
26 августа 2019  13:56
Сейчас в Самарской области на кадастровый учёт поставлено около трёх тысяч машино-мест
Сейчас в Самарской области на кадастровый учёт поставлено около трёх тысяч машино-мест
Пока еще граждане недостаточно информированы. Транспорт
112
26 августа 2019  13:25
В Самаре осенью станет больше автобусов
В Самаре осенью станет больше автобусов
Об этом сообщили в департаменте транспорта города. Транспорт
154
26 августа 2019  11:05
Самарцам объяснили потрепанное состояние потолка на станции метро Кировская
Самарцам объяснили потрепанное состояние потолка на станции метро «Кировская»
Ждать изменений придется еще довольно долго. Транспорт
178
24 августа 2019  10:58
В Самаре опять займутся модернизацией главной городской магистрали
В Самаре опять займутся модернизацией главной городской магистрали
Повторный ремонт Московского шоссе стартует уже через два года. Транспорт
410
Весь список
Предпринимательство
15 июля 2019  16:38
Сервис online аренды техники TRANSBAZA и C-Cars
Совместно онлайн-платформа TRANS-BAZA.RUи ИТ-компания C-Cars создали уникальную систему управления и контроля за автопарком. Cjplfyyjt ИТ-решение актуально не только для... Предпринимательство
262
18 июня 2019  22:58
Захар Смушкин – известный предприниматель
Захар Смушкин – известный предприниматель
  Захар Смушкин  стал настоящим примером для подражания у многих людей.  Предпринимательство
266
7 июня 2019  16:31
Секреты успешного управления лояльностью клиентов с программой SAP Cloud Platform
Секреты успешного управления лояльностью клиентов с программой SAP Cloud Platform
 Компания SAP, созданная в 1972 году, предлагает широкий выбор инновационных программных продуктов.  Предпринимательство
290
Весь список
Видео
22 августа 2019  11:40
Российские лётчики показали новую фигуру высшего пилотажа Пропеллер
Российские лётчики показали новую фигуру высшего пилотажа "Пропеллер"
Элемент выполняется тремя самолётами, один из которых летит строго горизонтально, а два других синхронно вращаются вокруг него.
В стране
292
21 августа 2019  10:58
В Госдуме предложили выделять семьям с детьми «первосентябрьский капитал»
В Госдуме предложили выделять семьям с детьми «первосентябрьский капитал»
Конкретная сумма финансовой поддержки не уточняется. Образование
254
31 июля 2019  10:50
Француз почти перелетел Ла-Манш на реактивном флайборде, но упал в воду
Француз почти перелетел Ла-Манш на реактивном флайборде, но упал в воду
Он не получил при падении никаких травм.
В мире
504
25 июля 2019  11:18
На Форуме iВолга в Самарской области стартовал Стратегический марафон-2019 лидеров региона по нацпроектам
На Форуме iВолга в Самарской области стартовал Стратегический марафон-2019 лидеров региона по нацпроектам
Он объединяет активных людей региона.
Социум
1248
25 июля 2019  10:47
Под Самарой на берег Волги выбросило тысячи мертвых рыб
Под Самарой на берег Волги выбросило множество мертвых рыб
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего
Экология
620
22 июля 2019  10:40
Возле Амбара в Самаре на соревнованиях по дрифту одна из машин влетела в перевернутый дом
Возле Амбара в Самаре на соревнованиях по дрифту одна из машин влетела в перевернутый дом
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования.
Происшествия
713
Весь список

Фоторепортажи
24 августа 2019  20:09
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником.
Культура
2039
23 августа 2019  10:13
В День флага в Самаре поставлен новый рекорд: ФОТО
В День флага в Самаре поставлен новый рекорд: ФОТО
На набережной развернули самый длинный флаг. 
Социум
329
11 августа 2019  12:31
В Самаре провели День физкультурника: ФОТО
В Самаре провели День физкультурника: ФОТО
Мероприятие состоялось на второй очереди набережной.
Спорт в регионе
629
8 августа 2019  10:49
Архитектурный фестиваль в Самаре: как это было
Архитектурный фестиваль в Самаре: как это было
Гостям представили обширную тематическую программу.
Социум
437
28 июля 2019  12:48
В Самаре прошел Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры
В Самаре прошел Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар.
Культура
597
27 июля 2019  15:05
Гастрономический фестиваль в Самаре приглашает гостей: ФОТО
Гастрономический фестиваль в Самаре приглашает гостей: ФОТО
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева.
Социум
953
Весь список

Мероприятия
Самарский университет представит инновационные разработки на МАКС-2019 в Жуковском
В Новокуйбышевске состоялась XVI территориальная ярмарка образовательных ресурсов «Новое образование - Поволжскому округу»
В Самаре стартует Суперфинал чемпионата России по пляжному футболу
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные