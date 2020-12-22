В ЦБ допустили законодательный демонтаж системы пенсионных накоплений

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В течение ближайших трех лет институт накопительных пенсий может быть законодательно демонтирован, заявил в ходе встречи с участниками финансового рынка первый зампред ЦБ Сергей Швецов, передает корреспондент РБК.



«Сейчас нет дискуссии относительно разморозки [накопительной части пенсии]. Президент подписал очередные три года, я думаю, что за эти три года институт будет демонтирован в регулировании, в законодательстве. Институт — я имею в виду перечисление бюджетом средств на накопительные счета граждан. То, что осталось на этих счетах, никуда не денется, а вот новые деньги по этому каналу не пойдут», — сказал Швецов в ответ на предложение о разморозке пенсионных накоплений.



По его словам, отчасти именно поэтому появился проект третьего вида индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) — это «некая альтернатива накоплениям на длительный срок, которая имеет достаточно серьезный налоговый стимул», отметил первый зампред ЦБ.



Основная часть средств в накопительной системе была сформирована за счет обязательных страховых взносов работодателей с 2002 по 2013 год. Накопительная часть пенсий заморожена с 2014 года, в начале декабря заморозка была продлена до конца 2023 года. Взносы в ПФР от работающих россиян не поступают на индивидуальные накопительные счета, а идут на выплаты пенсий нынешним пенсионерам, новые взносы в накопительную систему заморожены.



Глава Минфина Антон Силуанов в сентябре говорил, что вопрос об отмене накопительной части пенсий можно будет рассматривать после того, как в России будет создана система добровольных накоплений.

Фото: Михаил Соколов / ТАСС

