В Сбербанк Онлайн появилась возможность дарить книги из ассортимента ЛитРес
17 июля 2019 16:01
131
В приложении «Сбербанк Онлайн» теперь можно дарить электронные книги из ассортимента крупнейшего сервиса электронных книг ЛитРес.
Для подарка доступны самые популярные книги ЛитРес из разных категорий: бизнес, саморазвитие, биографии, научпоп, кулинария, фэнтези, родителям и др. В специальной категории «Мы рекомендуем» собраны книги о менеджменте, психологии и развитии общества, которые советует к прочтению Г.О. Греф.
Алексей Круглов, руководитель дивизиона «Цифровая платформа» Сбербанка:
«Книга — это по-прежнему лучший подарок. Поэтому мы решили добавить в Сбербанк Онлайн возможность выбирать и дарить электронные книги друзьям и близким. В нашем приложении собрана хорошая подборка книг, в которой точно найдется что-то интересное для каждого».
Ирина Грааф, заместитель генерального директора по маркетингу ГК «ЛитРес»:
«Мы рады, что благодаря партнерству с крупнейшим российским банком, ЛитРес получил дополнительную возможность обратить внимание пользователей на удобство электронного формата книг и напомнить о ценности чтения в целом. Хорошие книги — это и правда отличный подарок, ведь вместе с произведениями мы дарим знания, эмоции и впечатления».
Подарить электронную книгу можно через «Диалоги» в приложении «Сбербанк Онлайн». В чате с пользователем нужно нажать на «плюс» и выбрать функцию «Подарки». Сразу после оплаты сертификат на книгу будет отправлен адресату.
Получатель сможет прочитать книгу на сайте, в приложении «ЛитРес» или скачать в нужном формате.
В 2018 году Сбербанк добавил возможность дарить открытки с подарочными сертификатами на товары из ассортимента маркетплейса «Беру».
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
16 июля 2019 12:07
В технопарке «Жигулевская долина» собрались представители более 50 регионов страны. Экономика региона
278
15 июля 2019 13:14
По словам главы МЭР, машина показала себя очень хорошо, а вот дорога нуждается в реконструкции. Экономика региона
357
15 июля 2019 12:58
При этом средняя цена 1-ком. квартир составила 61 424 рублей. Экономика региона
409
Финансы и Банки
17 июля 2019 16:01
Дарить можно электронные книги разных категорий и жанров: бизнес, саморазвитие, биографии, научпоп, кулинария, фэнтези и др. Финансы и Банки
131
16 июля 2019 18:44Займ под залог ПТС - быстро и эффективно
Займ под ПТС является удобным способом решения финансовых проблем, если остро стоит необходимость в срочном наличии крупной денежной суммы, но занять ее у друзей... Финансы и Банки
72
15 июля 2019 16:25Ошибки инвесторов
Вложения в недвижимость - это выгодно, если конечно, не допускать ошибок. Здесь нужно быть профи. И в том, случае если вы - начинающий инвестор, вполне возможно,... Финансы и Банки
89
Строительство
17 июля 2019 12:19
В перечне проблемных остаются 47 объектов. Строительство
417
16 июля 2019 14:02
Временные ограничения связаны с реализацией проекта наделения города статусом исторического поселения. Строительство
374
15 июля 2019 09:42
Мост будет длиной в 3,7 км. Строительство
284
Материалы и технологии
8 июля 2019 17:17Интересная информация о металлах
Люди знают о металлах на протяжении длительного периода времени. Причем существует много интересных сведений о них, о которых известно не всем. Материалы и технологии
115
24 июня 2019 09:43Кабельно-проводниковая продукция
Кабели, а также провода - основа для каждой сети - как силовой, так и осветительной. Материалы и технологии
134
5 июня 2019 17:45Электрические изоляторы – различия, материалы и сферы применения
В ряду электроизоляционных материалов техническая керамика применяется в особо ответственных узлах, работающих в экстремальных условиях. Роль керамики в... Материалы и технологии
743
Налоги
16 марта 2019 14:16Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Организации, а также ИП, ведущие деятельность, которая негативно воздействует на окружающую среду, в обязательном порядке должны вносить отдельную плату за... Налоги
480
20 марта 2018 20:39
Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление. Налоги
1616
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
3072
Бизнес
27 июня 2019 18:08
Марафон «рабочих выходных» пройдет 29 и 30 июня с 10.00 до 17.00 часов во всех налоговых инспекциях Самарской области. Бизнес
355
24 июня 2019 14:52
Марафон «рабочих выходных» в инспекциях Самарской области будет продолжен 29 и 30 июня с 10.00 до 17.00 часов. Бизнес
405
20 июня 2019 16:33
В субботу, 22 июня, по инициативе УФНС России по Самарской области во всех налоговых инспекциях региона введен дополнительный день приема граждан по вопросам... Бизнес
817
Новости компаний
15 июля 2019 14:59
Яндекс.Такси запланировал провести сделку по выкупу группы компаний «Везёт», в которую входят RuTaxi, Такси Сатурн и Red Taxi: программного обеспечения и... Новости компаний
348
13 июля 2019 17:45
Цель запуска состоит в том, чтобы вместе с разгонным блоком ДМ-03 вывести на орбиту космическую обсерваторию "Спектр-РГ". Новости компаний
518
11 июля 2019 22:09
Это первая машина, которую Яндекс создал в сотрудничестве с автопроизводителем. Новости компаний
343
11 июля 2019 16:16
Энергообъект повысит надежность работы энергосистемы региона и транзита между Уралом и Волгой, создаст резерв для подключения новых потребителей. Новости компаний
403
IT и Коммуникации
12 июля 2019 11:32Как вылечить компьютер от вирусов
Маленькие, но очень опасные вредоносные программы, которые написаны специально для нанесения вреда пользователям или данным на компьютере, становятся все... IT и Коммуникации
87
18 апреля 2019 09:19Как зайти на альтернативный адрес? Вход на рабочее зеркало 1xbet
Ставки на спорт являются достаточно популярными. Благодаря им можно выиграть денежный приз.Именно поэтому многие люди стараются попробовать свои силы в этом... IT и Коммуникации
301
15 апреля 2019 18:31
Усилитель сотовой связи – это устройство, которое позволяет полноценно обращаться с телефоном там, где раньше вы не могли делать этого. IT и Коммуникации
375
Транспорт
17 июля 2019 13:15
Треть опрошенных пассажиров выступает за появление вагонов для одиноких. Транспорт
197
17 июля 2019 11:59
Водители грузовиков и автобусов должны будут платить по 8,2 рублей. Транспорт
189
15 июля 2019 14:23
По специальным тарифам и скидкам пассажиры могут приобрести билеты в купейные и плацкартные вагоны на ряд поездов. Транспорт
349
12 июля 2019 17:24
В рамках торжественного мероприятия ветеранам и действующим работникам предприятия вручили награды и памятные подарки. Транспорт
583
Предпринимательство
15 июля 2019 16:38Сервис для online аренды техники TRANSBAZA и ИТ-компания C-Cars договорились о стратегическом партнёрстве
Совместно онлайн-платформа TRANS-BAZA.RUи ИТ-компания C-Cars создали уникальную систему управления и контроля за автопарком. Cjplfyyjt ИТ-решение актуально не только для... Предпринимательство
74
18 июня 2019 22:58
Захар Смушкин стал настоящим примером для подражания у многих людей. Предпринимательство
170
7 июня 2019 16:31
Компания SAP, созданная в 1972 году, предлагает широкий выбор инновационных программных продуктов. Предпринимательство
202
Видео
17 июля 2019 11:57
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет. Экология
173
15 июля 2019 12:52
Самарский клуб обыграл ЦСКА благодаря дублю нападающего Александра Соболева. Спорт в регионе
350
14 июля 2019 11:46
Отправители предложили особую упаковку для такой посылки. В мире
409
9 июля 2019 11:39
Мальчик отделался ушибами. Происшествия
303
3 июля 2019 12:45
За это медведь укусил мужчину. В стране
647
30 июня 2019 12:10
В МЧС готовятся к ухудшению ситуации с паводком. Происшествия
3787
Фоторепортажи
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
712
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
595
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
809
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
823
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
545
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
862
Мероприятия