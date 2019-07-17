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Новости /  Экономика /  Финансы и Банки  

В Сбербанк Онлайн появилась возможность дарить книги из ассортимента ЛитРес

17 июля 2019 16:01
131
Дарить можно электронные книги разных категорий и жанров: бизнес, саморазвитие, биографии, научпоп, кулинария, фэнтези и др.
 Дарить можно электронные книги разных категорий и жанров: бизнес, саморазвитие, биографии, научпоп, кулинария, фэнтези и др.

В приложении «Сбербанк Онлайн» теперь можно дарить электронные книги из ассортимента крупнейшего сервиса электронных книг ЛитРес.

Для подарка доступны самые популярные книги ЛитРес из разных категорий: бизнес, саморазвитие, биографии, научпоп, кулинария, фэнтези, родителям и др. В специальной категории «Мы рекомендуем» собраны книги о менеджменте, психологии и развитии общества, которые советует к прочтению Г.О. Греф.

Алексей Круглов, руководитель дивизиона «Цифровая платформа» Сбербанка:

«Книга — это по-прежнему лучший подарок. Поэтому мы решили добавить в Сбербанк Онлайн возможность выбирать и дарить электронные книги друзьям и близким. В нашем приложении собрана хорошая подборка книг, в которой точно найдется что-то интересное для каждого».

Ирина Грааф, заместитель генерального директора по маркетингу ГК «ЛитРес»:

«Мы рады, что благодаря партнерству с крупнейшим российским банком, ЛитРес получил дополнительную возможность обратить внимание пользователей на удобство электронного формата книг и напомнить о ценности чтения в целом. Хорошие книги — это и правда отличный подарок, ведь вместе с произведениями мы дарим знания, эмоции и впечатления».

Подарить электронную книгу можно через «Диалоги» в приложении «Сбербанк Онлайн». В чате с пользователем нужно нажать на «плюс» и выбрать функцию «Подарки». Сразу после оплаты сертификат на книгу будет отправлен адресату.

Получатель сможет прочитать книгу на сайте, в приложении «ЛитРес» или скачать в нужном формате.

В 2018 году Сбербанк добавил возможность дарить открытки с подарочными сертификатами на товары из ассортимента маркетплейса «Беру».
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Комментарии



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