В Самарской области за рекламу оштрафовали «Тинькофф Банк» на 500 тысяч рублей

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У антимонопольщиков возникли претензии к рекламному ролику банка, распространявшемуся в эфире одного из федеральных телеканалов. Банкиры рекламировали «кредит под залог недвижимости по заниженной ставке. Деньги на следующий день. Нужен только паспорт» (цитата).

Как сообщает телеграм-канал Злой самаритянин, при изучении этой рекламы на официальном сайте «Тинькофф Банка» сотрудники ФАС обнаружили несоответствие - под недвижимостью понималась только квартира в многоквартирном доме на территории России без обременений, а также было указано, что кроме паспорта нужен еще и СНИЛС.