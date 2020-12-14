В Самарской области вырос средний размер автокредита

Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй.
По данным НБКИ, средний размер кредита на покупку авто в регионе увеличился на 7,4%, с 673,9 тыс. руб. на октябрь прошлого года до 723,8 тыс. руб. в нынешнем.
Самарская область заняла четвертое место из 30 регионов по темпам роста среднего размера такого кредита. Впереди оказались Кемеровская, Омская области и город Москва. Однако, в сравнении с другими регионами, в Самарской области средний автокредит остается маленьким. По этому параметру регион находится лишь на 24 месте, пишет СО ОНЛАЙН.
Фото: Pixabay.com
За 11 месяцев 2020 года Поволжский банк Сбербанка заключил 67,5 тысяч ипотечных договоров на сумму 106 млрд рублей. При этом по каждому третьему жилищному кредиту была подана заявка онлайн на DomClick.ru.
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