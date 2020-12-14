В Самарской области вырос средний размер автокредита

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Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй.

По данным НБКИ, средний размер кредита на покупку авто в регионе увеличился на 7,4%, с 673,9 тыс. руб. на октябрь прошлого года до 723,8 тыс. руб. в нынешнем.



Самарская область заняла четвертое место из 30 регионов по темпам роста среднего размера такого кредита. Впереди оказались Кемеровская, Омская области и город Москва. Однако, в сравнении с другими регионами, в Самарской области средний автокредит остается маленьким. По этому параметру регион находится лишь на 24 месте, пишет СО ОНЛАЙН.

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