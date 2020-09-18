В Самаре вновь пройдет Международный правовой банковский форум

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24 и 25 сентября 2020 года в Самаре пройдет второй Международный правовой банковский форум, организаторами которого выступают Поволжский банк Сбербанка, Самарский университет и Самарский государственный экономический университет при поддержке Правительства Самарской области и Ассоциации юристов России. На сегодняшний день зарегистрировано уже более 620 участников, из которых 60 – с докладами. Мероприятие пройдет в очно-дистанционном формате, трансляция будет доступна по ссылке.

Форум объединит представителей законодательной и исполнительной власти, банков, вузов и юридических организаций из России, Австрии, Франции и стран ближнего зарубежья. Главной задачей мероприятия станет решение актуальных вопросов правового регулирования в банковской сфере и снижение правовых рисков при работе банков с клиентами, оказание наиболее качественных и защищенных банковских услуг.

Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка:

«Самара вновь станет центром притяжения профессионалов в области права, финансов и научной сферы со всей России и ближнего зарубежья. Ключевой задачей проведения Международного правового банковского форума является создание авторитетной экспертной площадки юристов банковской и кредитной сферы для обмена лучшими практиками, обсуждения инициатив и разработки предложений по совершенствованию законодательства, которые могут быть реализованы в перспективе».

В этом году на форуме пройдут две панельные дискуссии на темы «Участие банковского сектора в реализации мер поддержки экономики» и «Регулирование правовых отношений в цифровом пространстве». Как и в прошлом году продолжится работа в секциях по направлениям: гражданское право и процесс; уголовное право и процесс; финансовое право, банковское право, международное право, комплаенс, а также правовые аспекты работы с проблемными активами.

Дмитрий Гурулёв, заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка:

«Затрагиваемые в выступлениях участников форума правовые вопросы требуют своего развития в плане законотворчества и правоприменения в судебной практике. Одной из ключевых тем форума станет правовое регулирование антикризисных мер поддержки бизнеса, в том числе финансовыми организациями в период пандемии, регулирование правовых отношений в цифровом пространстве, подготовка кадров для финансово-правовой сферы».

В прошлом году участниками форума стали порядка 250 экспертов банковского, юридического и научного сообществ и представителей органов власти со всей страны, а также ближнего зарубежья.