В Самаре прошёл трехдневный лекторий Delta Course от Сбербанк и Intel

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Ведущие специалисты Сбербанка и Intel рассказали студентам о том, какие знания, умения и навыки будут полезны для работы в крупных IT-компаниях, и как эти знания применяются в реальном процессе производства и тестирования ПО. Среди тем лектория также были освещены: BigData, проектный менеджмент,компьютерное зрение, параллельное программирование и стратегические направления IT-развития экосистемы образования.Также для всех желающих были организованы консультации специалистов центров подбора кадров компаний Сбербанк и Intel.«Лекторий стал одним из первых масштабных проектов, реализуемых Сбербанком и Intel в рамках соглашения о сотрудничестве. Для будущих специалистов – это отличная возможность на практике познакомиться с передовыми IT-технологиями, получить знания и опыт профессионалов, которые помогут им развить собственные компетенции и навыки. Уверен, данная программа станет для ребят отличным началом успешного карьерного пути».«Программа Сбербанка и Intel поможет студентам получить практический опыт от ведущих специалистов ИТ-индустрии, отточить собственные навыки при решении реальных кейсов. Кроме того, для нас, как для работодателя, этот проект – возможность найти талантливых молодых специалистов, которые смогут стать частью команды Сбербанка».и:«Лавинообразный рост данных и увеличение вычислительных мощностей создаёт предпосылки для развития и внедрения средств искусственного интеллекта в жизнь каждого человека, а, следовательно, - дополнительный спрос на инженеров и программистов. Мы рады интересу студентов к нашему совместному проекту со Сбербанком и Самарскими университетами. Современному разработчику важно непрерывно учиться, развивать свой кругозор, знакомиться с лучшими практиками ИТ-компаний. Intel обладает широким спектром решений и выдающейся экспертизой в важнейших направлениях развития цифрового мира, включая искусственный интеллект, компьютерное зрение, аналитику больших данных. Мы рады делиться ей с талантливыми молодыми студентами, дополняя и расширяя образовательную программу вузов».Мероприятия в рамках лектория проходили на протяжении трёх дней и завершились вручением сертификатов всем слушателям.