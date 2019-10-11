В Самаре прошёл Международный правовой банковский форум
11 октября 2019 16:17
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Организаторами форума выступили Поволжский банк ПАО Сбербанк и ведущие ВУЗы губернии: Самарский университет и Самарский государственный
экономический университет. Проведение Форума стало первым шагом к созданию в Самарской области центра компетенций по вопросам правоприменения и нормотворчества в банковской и кредитной сферах.
В рамках мероприятия прошло несколько панельных дискуссий с целью анализа, изучения и выработки практических рекомендаций для совершенствования
законодательства. Темой одной из них стали новые возможности взаимодействия банков и регионов в реализации государственных программ.
Александр Анащенко, Председатель Поволжского банка Сбербанка:
«Основная задача проведения Международного правового банковского форума – создание авторитетной экспертной площадки, на которой юристы и финансисты смогут обмениваться лучшими практиками, собирать законодательные инициативы, которые в перспективе станут основой изменений на благо граждан нашей страны. За эти два дня участникам удалось сгенерировать множество предложений и идей, которые окажут позитивное влияние на развитие правового поля банковской деятельности всей страны».
Работу Форума поддержало и Правительство губернии. В панельной дискуссии выступил первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской
области Виктор Кудряшов.
Первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов:
«Правительство не может работать в одиночку. Для решения всех стоящих перед обществом задач оно может работать только в партнерстве с профессионалами в сфере бизнеса, общественных отношений. Проведение подобных форумов способствует выработке позиций по правовому регулированию многих возникающих проблем, ведь ситуация меняется буквально каждый день. Когда собирается такое большое сообщество профессионалов, идут полезные дискуссии, формируется точка зрения на проблему, это ускоряет процесс правовых изменений, которые происходят в нашем законодательстве».
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