В Самаре начал работу Международный правовой банковский форум

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В работе форума приняли участие первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов, председатель Поволжского банкаПАО «Сбербанк» Александр Анащенко, вице-президент – директор Правового департамента ПАО Сбербанк Игорь Кондрашов, ВРИО ректора Самарскогонационального исследовательского университета им. С.П. Королева Владимир Богатырев, ректор Самарского государственного экономического университета Светлана Ашмарина, руководители и преподаватели российских профильных вузов, работники банковской сферы из разных уголков страны, а также ближнего зарубежья.В рамках мероприятия прошли панельные дискуссии. Темой одной из них стали новые возможности взаимодействия банков и регионов в реализации государственных программ. Обсуждались меры по улучшению инвестиционного климата, государственно-частное партнерство как инструмент развития инфраструктуры, совместные проекты банков и регионов.Первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов:«Правительство не может работать в одиночку. Для решения всех стоящих перед обществом задач оно может работать только в партнерстве с профессионалами в сфере бизнеса, общественных отношений. Проведение подобных форумов способствует выработке позиций по правовому регулированию многих возникающих проблем, ведь ситуация меняется буквально каждый день. Когда собирается такое большое сообщество профессионалов, идут полезные дискуссии, формируется точка зрения на проблему, это ускоряет процесс правовых изменений, которые происходят в нашем законодательстве».Председатель Поволжского банка ПАО «Сбербанк» Александр Анащенко считает, что проводимый банковский форум – это площадка, на которой у специалистов есть возможность пообщаться, обменяться лучшими практиками. А также собрать законодательные инициативы, которые смогут изменить законодательство страны, благодаря чему вести бизнес, выдавать и возвращать кредиты будет проще, а качество жизни граждан существенно вырастет.В рамках открытия форума состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Поволжским банком ПАО «Сбербанк» и двумя вузами региона – Самарским национальным исследовательским университетом им. С.П. Королева и Самарским государственным экономическим университетом.Работа форума будет продолжаться два дня и завершится 11 октября, передает пресс-служба облправительства.