В России могут исчезнуть банковские карты Visa и MasterCard
12 июля 2019 19:01
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Новые положения созданы, чтобы запретить иностранным платежным системам приостанавливать проведение расчетов по картам банков, попавших под санкции.
Это касается не только Visa и MasterCard, но еще China Union Pay, JCB и других международных компаний.
У платежных систем будет 180 дней, чтобы подстроиться под новый закон. Если через полгода они приостановят расчеты какого-нибудь банка из-за санкций, то ЦБ сочтет это нарушением.
После этого платежная система получит предписание об исправлении нарушений. Если оно не будет выполнено, иностранную платежную систему исключат из реестра операторов платежных систем ЦБ. Фактически ей запретят работать в России.
Анонимные эксперты «Коммерсанта» уверены, что российские дочерние компании платежных систем не подчинятся новым правилам, а просто уйдут с отечественного рынка. Они не смогут нарушить распоряжения головной компании.
Второе чтение законопроекта в Госдуме должно состояться 23 июля.
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